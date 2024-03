Już tylko miesiąc dzieli nas od święta biegaczy w grodzie Kraka. Cracovia Maraton 2024 odbędzie się 14 kwietnia. To 21. edycja imprezy. Trwają zapisy na bieg główny i wydarzenia towarzyszące.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Cracovia Maraton to najbardziej międzynarodowy maraton w Polsce i jeden z największych pod względem frekwencji. Przed nami jest w zasadzie tylko Warszawa, więc mamy swoją stałą markę i poprzeczkę, którą staramy się wiecznie podnosić. Zarówno jakościowo, jak i ilościowo - mówi Katarzyna Stępniewska-Walaszczyk z Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

Myślę, że start w samym centrum Krakowa, na Rynku Głównym, to jest ten nasz wyróżnik, który bardzo przyciąga biegaczy. Prowadzimy badania wraz ze studentami AWF-u. Biegacze mówią wyraźnie, że tak, że oni chcą wrócić i biegać ponownie w Krakowie, i że start i meta na Rynku Głównym to jest jeden z tych elementów wyróżniających nasz maraton - dodała.

Ubiegłoroczna impreza była jubileuszowa. Z roku na rok organizatorzy starają się przygotować nowe atrakcje. Tym razem oferta obejmie również pasjonatów nordic walking.

Stwierdziliśmy, że skoro od trzech lat organizujemy dla naszych mieszkańców treningi nordic walking, to teraz fajnie byłoby zorganizować zawody. W tym momencie mamy już 156 osób zapisanych na liście. Limit to 500. Mam nadzieję, że tyle się zapisze - przyznaje Stępniewska-Walaszczyk w rozmowie z reporterem RMF FM.

Zawody z nordic walking odbędą się tym razem bez pomiaru czasu i nagród. Organizatorzy kuszą jednak ciekawym pakietem startowym.

O co walczą uczestnicy maratonu?

Reporter RMF FM zapytał również o motywacje uczestników Cracovia Maraton. Organizatorzy zwracają uwagę, że część biegaczy to profesjonaliści, dla których liczą się czas i puchary.

Walczą przede wszystkim o nagrody. Walczą o rekord trasy, który ostatnio został pobity w 2019 roku, ale walczą też z samymi sobą - powiedziała Katarzyna Stępniewska-Walaszczyk.

Najliczniejszą grupą uczestników są jednak amatorzy. Wśród nich jest wielu 40, 50-latków, którzy chcą przebiec maraton w ramach prezentu urodzinowego.

Nie okłamujmy się, bieg na 42 kilometry to nie jest przyjemność. Tak, to jest męczarnia. Ale też kwestia udowodnienia sobie czegoś i tej niesamowitej satysfakcji na mecie, że tak, udało mi się przebiec ten królewski dystans. Więc jest to walka o emocje, walka o takie samospełnienie i realizację pewnych celów - przyznała rozmówczyni RMF FM.

Zdarza się, że uczestnicy maratonu oświadczają się na mecie swoim drugim połówkom.

Zapisy

Zapisy na maraton trwają do 3 kwietnia. Wpisowe wynosi 160 zł. Przewidziano zniżki dla posiadaczy Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+. Cracovia Maraton to także wydarzenia towarzyszące - Mini Cracovia Maraton, Bieg Nocny, Cracovia Maraton na rolkach, Cracovia Maraton dla zawodników na wózkach i Czaniecki Cracovia Walkathon.

Rekord trasy na królewskim dystansie wynosi wśród mężczyzn 2:09:18, a wśród pań 2:28:03.