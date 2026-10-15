Nie żyje aktor Tomasz Fogiel - legenda gdyńskiej sceny

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Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni poinformował o śmierci Tomasza Fogla – wybitnego aktora, solisty i wieloletniego członka zespołu. Artysta miał 73 lata.

Tomasz Fogiel był związany z gdyńskim teatrem od 1985 roku. Przez ponad czterdzieści lat współtworzył artystyczną historię tej instytucji, występując w licznych spektaklach, które na długo pozostawały w pamięci widzów.

Publiczność mogła podziwiać jego kunszt aktorski m.in. w takich przedstawieniach jak „Skrzypek na dachu”, „Lalka” czy „Chłopi”. Jego role były zawsze pełne pasji i zaangażowania, a sceniczna charyzma przyciągała kolejne pokolenia widzów.

Artysta, pedagog, mentor

Fogiel był nie tylko utalentowanym aktorem, ale również cenionym pedagogiem. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielił się z młodszymi pokoleniami artystów, wykładając w Państwowym Policealnym Studiu Wokalno-Aktorskim im. Danuty Baduszkowej w Gdyni.

Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną w Łodzi na Wydziale Aktorskim, a tytuł magistra sztuki uzyskał w 1975 roku. Dodatkowo, w 2006 roku zdobył kwalifikacje pedagogiczne, a rok później – uprawnienia do zajmowania stanowisk kierowniczych w placówkach oświatowych.

Wspomnienia, które pozostaną na zawsze

Teatr Muzyczny w Gdyni żegna Tomasza Fogla z ogromnym żalem.

„Był artystą oddanym scenie, dla którego teatr stanowił nie tylko miejsce pracy, ale również ważną część życia. Swoim talentem, doświadczeniem i zaangażowaniem przez lata wzbogacał nasz zespół” – czytamy na stronie teatru. Jego odejście to bolesna strata, ale pozostaną po nim niezapomniane role, wspomnienia i trwałe miejsce w historii polskiej sceny muzycznej.

O szczegółach uroczystości pogrzebowych Tomasza Fogla Teatr Muzyczny poinformuje w najbliższych dniach.