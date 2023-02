Mamy do czynienia z muzeum niezwykle ważnym, mającym niemal 150 letnią historię, mającym szereg oddziałów. Muzeum Narodowe w Gdańsku na pewno wymaga doinwestowania i chcemy się z tym wyzwaniem zmierzyć jako Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w każdym obszarze, to oczywiście będzie zależało od tego jak pan dyrektor Jacek Fridrich wraz ze swoim zespołem ten harmonogram działań opracuje i nam w Ministerstwie Kultury przedstawi - mówił dziś Jarosław Sellin, pomorski poseł i wiceszef resortu kultury.

Uchwałę w sprawie przekształcenia Muzeum Narodowego w Gdańsku w państwową instytucję kultury została przyjęta we wrześniu 2022 roku przez pomorski sejmik większością 22 głosów "za", choć część radnych podczas dyskusji poprzedzającej głosowanie wyrażała swoje obawy co do przyszłych losów muzeum i jego zbiorów.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 29 radnych - 22 radnych było "za", 3 było "przeciw", 4 - wstrzymało się od głosu.