"Sąd ostateczny" Hansa Memlinga, drugi najcenniejszy obraz w polskich zbiorach i całe Muzeum Narodowe w Gdańsku, zostaną przejęte przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uchwałę w tej sprawie podjęli radni Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Uchwała w sprawie przekształcenia Muzeum Narodowego w Gdańsku w państwową instytucję kultury została przyjęta przez sejmik większością 22 głosów "za". Część radnych podczas dyskusji poprzedzającej głosowanie wyrażała swoje obawy co do przyszłych losów muzeum i jego zbiorów.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 29 radnych - 22 radnych było "za", 3 było "przeciw", 4 - wstrzymało się od głosu.

"Jestem w stanie takie negocjacje dalej prowadzić"

Jak podaje pomorski urząd marszałkowski, "po przyjęciu uchwały rozpoczął się okres, w ramach którego będą prowadzone liczne dyskusje ze środowiskiem muzealników oraz samorządowcami z Gdańska i Pomorza, a także dalsze uzgodnienia z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego".

Mimo nieufności w stosunku do obecnej ekipy rządzącej, jestem w stanie takie negocjacje dalej prowadzić - zadeklarował marszałek Mieczysław Struk.

Pomorski urząd dodaje, że uchwała wymaga trzymiesięcznego okresu na poinformowanie opinii publicznej o prowadzonych działaniach. Negocjacje powinny się zakończyć przed ostatnią tegoroczną sesją Sejmiku, na której podjęta zostanie ostateczna uchwała.

To by oznaczało, że 1 lutego 2023 r. Muzeum Narodowe w Gdańsku byłoby już instytucją podległą pod ministra kultury - informuje urząd marszałkowski z Gdańska.

Rząd i samorząd

Do tej pory resort kultury, wspólnie z Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku, był instytucją współprowadzącą Muzeum Narodowe w Gdańsku. Po zmianach ministerstwo miałoby stać się jedynym właścicielem całego muzeum i jego zbiorów.

Z jednej strony mamy do czynienia z centralizacją, która następuje. Prędzej czy później ona dotknęłaby również naszego muzeum. My wychodzimy niejako naprzeciw propozycji, która z ministerstwa do nas dotarła. Myślimy, że skuteczniejsze jest wypracowanie jakiegoś wspólnego stanowiska, niż jakaś walka czy bitwa o tę instytucję kultury - mówił w ubiegłym tygodniu RMF FM Michał Piotrowski z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.

Pomorski urząd marszałkowski przypomina, że "Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego od dłuższego czasu podejmuje działania mające na celu samodzielne prowadzenie muzeów narodowych w całej Polsce".

Na przestrzeni ostatnich lat przekształcone w ten sposób zostały Muzeum Narodowe w Lublinie czy Muzeum Narodowe we Wrocławiu. Obecnie podobne plany ministerstwo ma wobec muzeum w Gdańsku. Dlatego na mocy zarządzenia z 23 sierpnia 2022 r. powołana została do życia państwowa instytucja kultury - Muzeum Narodowe w Gdańsku (w organizacji), która ma przejąć istniejącą placówkę - czytamy na stronie urzędu marszałkowskiego.