Do 2 lat więzienia grozi młodemu mężczyźnie, który w Gdańsku zaatakował seniora. Do zdarzenia doszło, gdy starszy mężczyzna przyszedł się zaszczepić przeciwko Covid-19. Rozwścieczyło to młodego pacjenta, który - jak mówił - w koronawirusa nie wierzy.

27-latek pobił 75-latka - fot: Komenda Miejska Policji w Gdańsku / KMP Gdańsk / W środę 75-letni mieszkaniec Gdańska zgłosił się na komisariat we Wrzeszczu. Powiadomił policję o zdarzeniu, do którego doszło podczas jego wizyty w przychodni. Senior poszedł tam, aby zaszczepić się przeciw Covid-19. W przychodni został zaczepiony przez młodego mężczyznę, który miał być w stosunku do niego agresywny. Jak informuje policja, między mężczyznami doszło do kłótni na temat poglądów i zagrożeń związanych z pandemią Covid-19. Kiedy 75-letni senior przyjął kolejną dawkę szczepionki, opuścił przychodnie. Wtedy 27-latek poszedł za nim, zaatakował go i uderzył kilka razy w twarz. W miniony piątek tuż po godz. 19.00 kryminalni z Wrzeszcza zatrzymali 27-latka w mieszkaniu na Przymorzu. Zatrzymany sprawca spędził noc w policyjnym areszcie, następnego dnia usłyszał zarzut spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu - mówi asp. szt. Mariusz Chrzanowski z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. Mężczyźnie, za popełnione przestępstwo, grozi do 2 lat więzienia. Autor: Stanisław Pawłowski Zobacz również: ​Antyszczepionkowcy z Europy uciekają do Paragwaju. Zakładają tam własne wioski

