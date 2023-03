We Władysławowie otwarty został dziś zmodernizowany dworzec kolejowy. Remont ponad 100-letniego budynku trwał półtora roku. Po wartych ponad 14 milionów złotych pracach odzyskał swój dawny blask, zarazem wszedł w zupełnie nową epokę.

Budynek dworca we Władysławowie / Stanisław Pawłowski / RMF24

To, co na pierwszy rzut oka dostrzegą pasażerowie przyjeżdżający nad morze, to nowa elewacja i dach budynku.

Sypiącą się kolorową elewację zastąpiły klasyczne biały ściany. W miejscu stojących wcześniej obok budynku budek handlowych, pojawiły się miejsca parkingowe, także dla rowerów.

W środku jest poczekalnia dla podróżnych, nowe toalety i klimatyzowane wnętrze. A nawet - co może wydawać się dziwne z perspektywy dużego miasta - elektroniczne tablice informujące o odjazdach pociągów, które na dużych dworach są standardem.

Proszę pana, to jest niebo, a ziemia. Coś pięknego. W ogóle nie ma porównania - mówi reporterowi RMF FM bywająca często we Władysławowie mieszkanka Łodzi. Był opłakany. Lata swoje robią. Jest różnica. I podejścia zrobili, i podjazdy dla niepełnosprawnych. Ludzie będą zaskoczeni, że taki piękny dworzec - mówi z kolei starsza mieszkanka Władysławowa.

Turystów zaskoczyć mogą kasy biletowe. Oprócz tych tradycyjnych, w budynku, będą też kasy sezonowe poza główną częścią dworca. Jak mówili dziś przedstawiciele PKP to pierwsze takie rozwiązanie w Polsce. Władysławowo to chyba jeden z najważniejszych dworców na terenie naszego kraju. Tutaj latem tysiące pasażerów przewijają się codziennie przez ten obiekt. Tu zaczynają się ich wakacje - mówił podczas oficjalnego otwarcia budynku Krzysztof Golubiewski członek zarządu PKP S.A.

Budynek został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych i niedowidzących. Całość prac kosztowała 14,32 mln zł.

Pod budynkiem dworca wykonany został zbiornik retencyjny, który służyć będzie do gromadzenie deszczówki. Będzie ona wykorzystywana do podlewania zieleni wokół dworca, a także do spłukiwania dworcowych toalet. To nie jedyne ekologiczne rozwiązanie związane z remontem. Obiekt został ocieplony, wymieniono stolarkę okienną i drzwi. To ograniczyć ma straty ciepła.