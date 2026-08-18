Czy ktoś poluzował śruby w kołach auta? Prokuratura bada sprawę prezydent Gdyni

RMF24

Gdyńska policja wyjaśnia okoliczności niebezpiecznego zdarzenia z samochodem prezydent miasta Aleksandry Kosiorek. W jej aucie miały być poluzowane śruby w tylnych kołach, a podczas niedzielnej jazdy jedno z nich odpadło. W pojeździe znajdował się mąż prezydent oraz trójka dzieci.

Aspirant Marek Kobiałko z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni potwierdził, że w poniedziałek funkcjonariusze przyjęli oficjalne zawiadomienie dotyczące narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

O zdarzeniu prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek poinformowała w rozmowie z Radiem Gdańsk. Jak wyjaśniła, w jej prywatnym samochodzie poluzowane zostały śruby w dwóch tylnych kołach. Podczas weekendowej podróży auto zgubiło koło na drodze, po wcześniejszej jeździe autostradą. W pojeździe znajdował się mąż prezydent oraz trójka ich dzieci.

W tej sprawie niezwłocznie podjęto czynności zmierzające do zebrania materiału dowodowego dającego pełny obraz zaistniałego zdarzenia. Czynności nadal trwają. Zebrany dotychczas materiał dowodowy został przekazany do Prokuratury Rejonowej w Gdyni celem dokonania oceny prawno-karnej oraz ustalenia dalszego toku postępowania – poinformował asp. Kobiałko.

Biegły ma ocenić, czy do poluzowania śrub mogło dojść samoistnie.

Prezydent Kosiorek ujawniła w rozmowie z rozgłośnią, że już wcześniej otrzymywała pogróżki, a policja zaproponowała jej przydzielenie ochrony.