Ciało kobiety i samochód w jeziorze. Akcja służb w Pomorskiem

RMF24

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Nie udało się uratować życia kobiety, której dryfujące ciało zauważono dziś na Jeziorze Kamień w powiecie wejherowskim (woj. pomorskie). W wodzie znalazł się też osobowy samochód. Na miejscu trwa akcja służb. Strażaccy nurkowie sprawdzają dno jeziora.

Zgłoszenie w tej sprawie służby otrzymały przed godz. 8. Oficer prasowa wejherowskiej policji asp. szt. Anetta Potrykus powiadomiła, że w jeziorze ujawniono pojazd osobowy oraz zwłoki kobiety.

Policjanci na miejscu ustalają szczegółowe okoliczności oraz przebieg zdarzenia. Tożsamość oraz wiek zmarłej nie są na razie znane.

W akcji uczestniczy pięć zastępów Państwowej Straży Pożarnej, w tym Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego z Gdańska. Rzecznik prasowy pomorskiej straży pożarnej mł. asp. Dawid Westrych przekazał, że strażacy sprawdzają dno jeziora.