Ciało kobiety i samochód w jeziorze. Akcja służb w Pomorskiem

Zgłoszenie w tej sprawie służby otrzymały przed godz. 8. Oficer prasowa wejherowskiej policji asp. szt. Anetta Potrykus powiadomiła, że w jeziorze ujawniono pojazd osobowy oraz zwłoki kobiety.
Policjanci na miejscu ustalają szczegółowe okoliczności oraz przebieg zdarzenia. Tożsamość oraz wiek zmarłej nie są na razie znane.
W akcji uczestniczy pięć zastępów Państwowej Straży Pożarnej, w tym Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego z Gdańska. Rzecznik prasowy pomorskiej straży pożarnej mł. asp. Dawid Westrych przekazał, że strażacy sprawdzają dno jeziora.