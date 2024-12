Od wtorku przez trzy noce tunel w Świnoujściu będzie zamknięty. Powodem jest przegląd systemu wentylacji – poinformował urząd miasta. Kierowcy będą musieli korzystać z przeprawy promowej Warszów.

Przez trzy noce – z wtorku na środę, ze środy na czwartek i z czwartku na piątek – kierowcy nie przejadą tunelem pod Świną.

Droga będzie zamknięta między godz. 21.00 a 5.00. Powodem jest przegląd systemu wentylacji – poinformował urząd miasta.

W czasie zamknięcia tunelu przeprawę promową Warszów obsługiwać będą promy Bielik I i Karsibór II, które od godz. 21.00 do północy kursować będą co 20 minut, a od północy do godz. 5.00 co pół godziny.

W przypadku wzmożonego ruchu i wystąpienia kolejek, kursowanie promów może odbywać się nieregularnie, do czasu rozładowania natężenia ruchu - poinformował Wojciech Basałygo z Urzędu Miasta w Świnoujściu.

Dodał, że w razie potrzeby poza obowiązującym rozkładem promy przewiozą pojazdy uprzywilejowane tj. pogotowia, policji i straży pożarnej.

Zmiany w komunikacji miejskiej

W związku z zamknięciem tunelu zmiany pojawią się też w komunikacji miejskiej na liniach A i B.

Kapitanowie promów będą czekać na przyjazd autobusów przed rozpoczęciem przeprawy.

Przeprawa pod cieśniną Świny łączy wyspę Wolin z wyspą Uznam, na której są centra administracyjno-usługowe i dzielnica nadmorska.

Przeprawa zlokalizowana jest w ciągu DK93, ma ponad 3 km, ale sam jednojezdniowy tunel to 1,44 km. Przed otwarciem tunelu połączenie z wyspą Uznam umożliwiały jedynie przeprawy promowe.