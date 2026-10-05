Wojsko rozpoczęło neutralizację min znalezionych blisko naszego gazoportu

RMF24

Na Zatoce Pomorskiej, ponad kilometr od plaży w Świnoujściu (woj. zachodniopomorskie), rozpoczęła się w poniedziałek neutralizacja pięciu min morskich z czasów II wojny światowej. Niewybuchy znaleziono podczas badań dna prowadzonych przy budowie falochronu dla przyszłego portu zewnętrznego.

Operacja potrwa do 8 października. W tym czasie obowiązują ograniczenia dla żeglugi i zakaz wchodzenia do wody. Plaże pozostają dostępne dla spacerowiczów.

Zakaz kąpieli obejmuje kilkunastokilometrowy fragment wybrzeża – od niemieckiego Ahlbecku do Międzyzdrojów. Jednostki pływające muszą zachować co najmniej 821 metrów od miejsca działań. Strefa bezpieczeństwa sięga też 8,8 km w głąb morza.

Przed godz. 8 w morze wyszły okręty 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Około 16 km nabrzeży i plaż zabezpieczają policjanci. Wprowadzono również zakaz prac podwodnych i nurkowych w porcie w Świnoujściu.

Neutralizacja pierwszego ładunku rozpocznie się ok. godz. 9 - 9.30. W działaniach uczestniczy kilkudziesięciu marynarzy – przekazał oficer prasowy 8 Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu kmdr. ppor. Grzegorz Lewandowski.

Miny ważą blisko 3,5 tony

Wspomniane niewybuchy to brytyjskie lotnicze miny morskie typu Mark IV, V i VI. Ważą łącznie niemal 3,5 tony. Każda zawiera od 350 do 550 kg materiału wybuchowego, a ekwiwalent całego ładunku wynosi około 2,5 tony TNT. Zrzucano je z samolotów, by zaminować strategiczną część akwenu.

Miny leżą na głębokości około 10 metrów, mniej więcej kilometr od Terminala LNG. Zostaną unieszkodliwione metodą deflagracji, czyli kontrolowanego wypalania materiału wybuchowego bez gwałtownej detonacji. Nie powoduje ona szkód w środowisku. Prace wykonają nurkowie minerzy z 12. Dywizjonu Trałowców.

Pomimo upływu lat w dalszym ciągu stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa żeglugi i przyszłych inwestycji w tym regionie – wskazał kmdr. ppor. Lewandowski.

Alerty dla mieszkańców i turystów

W działaniach uczestniczą także m.in. policja, straż graniczna, straż pożarna, żołnierze WOT i przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Mieszkańcy oraz turyści w Świnoujściu i powiecie kamieńskim otrzymali alerty RCB.

W rejonie gazoportu planowana jest budowa portu zewnętrznego z terminalem kontenerowym oraz nowego, 70-kilometrowego toru podejściowego dla statków o zanurzeniu do 15 metrów.