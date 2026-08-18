Weszli do wody mimo czerwonej flagi. Nie żyje jedna osoba

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Do tragicznego zdarzenia doszło w poniedziałek na plaży w Darłowie (woj. zachodniopomorskie). Silny prąd porwał dwie pływające w morzu osoby. Jedna z nich nie żyje.

Dwie osoby tonęły w poniedziałek przy plaży w Darłowie. Jedna z nich nie żyje (Fot. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa/Shutterstock)

Dwie osoby tonęły w poniedziałek przy plaży w Darłowie. Jedna z nich nie żyje (Fot. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa/Shutterstock)

O wszystkim informuje Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa.

W poniedziałek przed godz. 19:00 zaalarmowano służby, iż przy plaży wschodniej w Darłowie, w wodzie są dwie osoby pilnie potrzebujące pomocy.

Warunki na morzu były bardzo trudne. Wysokie fale utrudniały akcję ratunkową. Do akcji ruszyły m.in. dwie łodzie motorowe. W pogotowiu był także śmigłowiec Marynarki Wojennej.

Służby szybko zlokalizowały kobietę, która znajdowała się na ustawionej w wodzie betonowej zaporze. Brakowało jednak drugiej osoby – mężczyzny. Mimo trudnych warunków udało się go odnaleźć równie sprawnie.

Tonący od razu trafił w ręce ratowników z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mimo reanimacji i ogromnego wysiłku wszystkich zaangażowanych służb, jego życia nie udało się uratować.

„To jedna z tych akcji, które pokazują, jak ogromną i nieprzewidywalną siłą jest morze” – podkreślono w komunikacie BSR Darłowo. „Apelujemy – nie lekceważmy Bałtyku. Przy wysokiej fali i trudnych warunkach sytuacja może zmienić się w ciągu kilku chwil, a walka z żywiołem może okazać się silniejsza nawet od najlepszych umiejętności pływackich” – dodano.

Głos Koszaliński, powołując się na policję, podał, że w momencie tragedii na plaży powiewała czerwona flaga oznaczająca zakaz kąpieli.