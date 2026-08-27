Szokujące odkrycie w lesie pod Czaplinkiem. Pies zamknięty w worku

RMF24

W lesie pod Czaplinkiem (Zachodniopomorskie) policjanci uratowali życie psa, który został porzucony w worku przez nietrzeźwego mężczyznę. Zwierzę trafiło pod opiekę specjalistów, a sprawca odpowie przed sądem.

Wszystko zaczęło się od zgłoszenia, które wpłynęło do komisariatu policji w Czaplinku (Zachodniopomorskie). Zaniepokojony mieszkaniec przekazał, że ktoś wywiózł psa do lasu i zamknął go w worku. Policjanci natychmiast udali się na miejsce, gdzie zastali 47-letniego mężczyznę podejrzewanego o ten czyn.

Początkowo zaprzeczał, jakoby miał coś wspólnego ze sprawą, jednak w końcu przyznał się i wskazał miejsce, gdzie zostawił zwierzę.

Pies zamknięty w worku

Funkcjonariusze udali się do wskazanego przez mężczyznę miejsca w lesie.

Odnaleźli biały jutowy worek, z którego dochodziły odgłosy poruszającego się zwierzęcia. Nie czekając ani chwili, uwolnili psa – informują policjanci.

pies owinięty ręcznikiem na zewnątrz

Na szczęście piesek nie odniósł żadnych obrażeń. Zwierzę zostało przekazane strażnikom miejskim, którzy natychmiast zawieźli je do weterynarza. Po badaniach pies trafił do schroniska, gdzie czeka na nowy dom.

Sprawca pod wpływem alkoholu

Jak ustalili policjanci, 47-letni mężczyzna w chwili interwencji był nietrzeźwy. Przyznał, że w takim stanie wywiózł psa do lasu. Nie potrafił wyjaśnić, dlaczego zdecydował się na tak okrutny czyn. Mężczyzna został zatrzymany, a prokurator zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego.

Sprawca odpowie za znęcanie się nad zwierzęciem, a jego los zależy teraz od decyzji sądu.