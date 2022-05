Przed kolejną falą smsów rozsyłanych przez oszustów ostrzega resort finansów. Do osób w całym kraju trafiają wiadomości o ich rzekomym zadłużeniu w urzędzie skarbowym.

Ministerstwo Finansów przestrzega przed fałszywymi SMSami. / Krajowa Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie /

Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi SMS-ami w sprawie rzekomego zadłużenia w urzędzie skarbowym. Resort przypomina, że nie wysyła do podatników żadnych wiadomości tego typu.

Z wiadomości wynika, że osoba otrzymująca SMS ma zadłużenie w wysokości 4,91 zł. Jest też prośba o wpłatę do konkretnego dnia, lub sprawa zostanie skierowana do sądu i podany link, pod którym można się zalogować. To nic innego jak próba wyłudzenia danych lub środków finansowych - przestrzega Małgorzata Brzoza z Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.

Nadpłatę bądź niedopłatę wynikającą z rozliczenia rocznego podatku można sprawdzić w serwisie e-Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl lub w urzędzie skarbowym.