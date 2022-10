Decyzja już zapadła - PKS Wałcz (woj. zachodniopomorskie) ostatniego dnia 2022 roku zakończy swoją działalność. Dla pasażerów z województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego to bardzo zła wiadomość. Prezes firmy tłumaczy, że "spółka musi być zlikwidowana, by nie dopuścić do jej upadłości".

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Autobusy PKS Wałcz od kilkunastu lat woziły mieszkańców południowo-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego oraz północnej Wielkopolski. Jednak od lat spółka notuje duże straty. Rok w rok to ponad milion złotych.

Jak wyjaśnia prezes PKS Wałcz Ryszard Haracewiat, dziś - jak sam się tytułuje - likwidator PKS Wałcz, spółka musi zostać zlikwidowana przez pandemię i wzrost cen energii.

Najpierw Covid-19...

Jak wyjaśnia prezes PKS Wałcz, pandemia Covid-19 znacząco obniżyła wpływy spółki.

Głównie obsługujemy szkoły, dowozimy dzieci. W 2020 roku na ponad pół roku szkoły zamknięto, była pandemia. We wrześniu dzieci wróciły, ale tylko na miesiąc i znów była nauka zdalna - tłumaczy Haracewiat.

Jak wylicza, w roku 2020 przez koronawirusa PKS Wałcz poniósł stratę w wysokości ponad 1,6 mln złotych.

Rok później ponad 1,1 mln i do końca sierpnia tego roku mamy już około 800 tys. złotych strat - mówi Ryszard Haracewiat.

Wydłużenie przerwy świątecznej i nałożenie jej na ferie zimowe również nie pomogły wałeckiej spółce.

...później podwyżki

Kolejną przyczyną, jak mówi prezes, mającą duży wpływ na upadłość spółki, jest wojna w Ukrainie.

Cena paliwa wzrosła w granicach 60-90 procent. To jest pierwsza sprawa. Do tego dochodzi cena prądu. Planowana podwyżka od stycznia wynosi prawie 600 procent. Następna sprawa to ogrzewanie w okresie jesienno-zimowym - dodaje prezes PKS Wałcz.

Jak tłumaczy, "spółka musi być zlikwidowana, by nie dopuścić do jej upadłości".

Za rok możemy nie mieć pieniędzy na wypłatę wynagrodzeń czy rozliczenie kontrahentów. Chcemy doprowadzić spółkę do końca - dodaje.

Wykluczenie komunikacyjne na północy Wielkopolski

Likwidacja PKS Wałcz oznacza brak jakiegokolwiek dojazdu między niektórymi miastami. Próżno dziś szukać dogodnego połączenia np. z Czarnkowa do Poznania czy innej miejscowości, zwłaszcza, że w tym mieście powiatowym nie ma alternatywy dla komunikacji autobusowej.

Wałecka spółka będzie obsługiwała planowe połączenia jeszcze do końca tego roku. Po tym czasie to samorządy muszą same zagwarantować mieszkańcom dojazd do innych miejscowości, a uczniom transport do szkół.