Otylia Jędrzejczak, Małgorzata Hołub-Kowalik, Iga Baumgart-Witan i Natalia Czerwonka – cztery medalistki olimpijskie wzięły udział w akcji „Mistrzynie w Szkołach”, która odbyła się w Kołobrzegu. Aktywne spotkanie z młodzieżą zorganizowała Fundacja Otylii Jędrzejczak.

/ foto. Paweł Skraba /

Bardzo lubię projekt "Mistrzynie w Szkołach", poruszamy w nim bowiem bardzo ważne tematy, dajemy czas młodzieży na otworzenie się i porozmawianie na tematy związane z kobiecością, poczuciem wartości, dążeniem do celu - mówi Otylia Jędrzejczak, jedyna polska mistrzyni olimpijska w pływaniu - Zawsze jest to rozmowa motywacyjna, trochę nawet intymna, dziewczyny wynoszą z niej bardzo wiele. Jestem przekonana, że każda z uczestniczek wychodzi z nową pozytywną energią do działania.

Zajęcia w hali sportowej MOSiR Milenium w Kołobrzegu były podzielone na dwie części - najpierw 45 minut ćwiczeń razem z mistrzyniami pod okiem wykwalifikowanej trenerki personalnej, a później długa rozmowa ze znanymi sportsmenkami.

Wygląda na to, że się zadomowiłam na tych spotkaniach, bo jestem już po raz czwarty - opowiada Iga Baumgart-Witan, wybitna polska lekkoatletka, która podobnie jak biorąca udział w projekcie w Kołobrzegu Małgorzata Hołub-Kowalik, z ostatnich igrzysk w Tokio wróciła ze złotymi i srebrnymi medalami.

Akcja „Mistrzynie w Szkołach” w Kołobrzegu

Muszę przyznać, że 45 minut ćwiczeń trochę zmęczyło, bo to zajęcia trochę inne od tych, które wykonuję na co dzień. Zresztą meczę się także wchodząc po schodach, tylko może trochę później niż zwyczajny człowiek - śmieje się mistrzyni, która docenia inicjatywę Fundacji Otylii Jędrzejczak. W dzieciństwie oglądałam gwiazdy sportu głównie w telewizji, tutaj w Kołobrzegu dziewczynki miały okazję zobaczyć nas z bliska, posłuchać, porozmawiać. Kto wie, może któraś z nich będzie chciała zostać w sporcie lub będzie inspiracją do innych rzeczy, które będą chciały robić w życiu - dodaje.

Myślę, że taki projekt jest bardzo ważny dla młodych dziewczyn - podkreśla Małgorzata Hołub-Kowalik - Mogą się razem spotkać, poznać mistrzynie, ale najważniejsza moim zdaniem jest panująca tu świetna atmosfera - tutaj wszystkie jesteśmy po prostu dziewczynami. Dodatkowo cieszy mnie fakt, że tym razem spotykamy się prawie u mnie w domu, czyli w Kołobrzegu.

To już druga tegoroczna odsłona akcji "Mistrzynie w Szkołach", bo w kwietniu mistrzynie sportu ćwiczyły z blisko pięciuset uczennicami szkół ze Świecia i okolic. Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, a jego druga odsłona w 2022 roku także przez Miasto Kołobrzeg i MOSiR Kołobrzeg.

/ fot. Paweł Skraba /

Bardzo fajne uczucie, że możemy dać ogromną dawkę inspiracji i zachęcić tyle dziewczynek do uprawiania sportu i aktywności fizycznej - cieszy się Natalia Czerwonka, medalistka zimowych igrzysk w 2014 roku - Bardzo lubię, motywować i inspirować, odpowiadać na najtrudniejsze pytania, po to właśnie tu jesteśmy, przeszłyśmy ta drogę, żeby się dzielić doświadczeniem.

Sponsorem głównym Fundacji Otylii Jędrzejczak, wspierającym program "Mistrzynie w szkołach", jest firma Bella, wiodący na rynku producent artykułów higienicznych dla kobiet. Uczestniczki akcji otrzymały bogate pakiety startowe, ufundowane m.in. przez partnerów fundacji Bellę, HMS i CityMotors Gdańsk.

Zajęcia skierowane są do uczennic z dwóch ostatnich klas szkół podstawowych i szkół średnich, bo właśnie w tej grupie wiekowej notuje się u dziewcząt największą absencję na lekcjach wf.

Na pewno mi się podobało, bo to coś nowego - mówi Natalia, jedna z uczestniczek - Lubię lekcje wf, ale tutaj była okazja poćwiczyć z ludźmi z innych szkół i na własne oczy zobaczyć gwiazdy.

Bardzo mi się podobała ta lekcja, były fajne ćwiczenia i super panie prowadzące, które bardzo podziwiam i szanuję, było naprawdę fajnie - dodała z kolei Oliwia, która podobnie jak pozostałe uczestniczki otrzymała atrakcyjne pakiety startowe, ufundowane m.in. przez Bellę, Miasto Kołobrzeg, MOSiR Kołobrzeg i HMS Fitness.