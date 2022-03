Policja bada sprawę śmierci kobiety, której ciało znaleziono w wiacie śmietnikowej przy ul. Moniuszki w Koszalinie. Przy zwłokach nie było dokumentów tożsamości.

Policja na miejscu zdarzenia / Marcin Bielecki / PAP

Ciało kobiety zostało znalezione dziś w wiacie śmietnikowej przy ul. Moniuszki w Koszalinie.

Na ciele nie ma widocznych ran kłutych od noża. Nikt do tej kobiety także nie strzelał - przekazała kom. Monika Kosiec z koszalińskiej policji. Nie wiemy na tę chwilę, co spowodowało jej śmierć i czy do zgonu mogły przyczynić się osoby trzecie. Ma to wyjaśnić sekcja zwłok, do której ciało zostało zabezpieczone - dodała.

Policjanci w pobliżu miejsca, gdzie znaleziono ciało kobiety / Marcin Bielecki / PAP

Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.



Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.