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Karambol na autostradzie A4. Zderzyły się 4 ciężarówki

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 29 czerwca (08:47) Aktualizacja: Dzisiaj, 29 czerwca (09:07)

Ogromne utrudnienia na autostradzie A4 między Zabrzem a Gliwicami. Przed bramkami w Gliwicach zderzyły się 4 ciężarówki. Jedna osoba zginęła. Policja apeluje do kierowców o omijanie tego odcinka i korzystanie z innych tras.

Karambol na autostradzie A4. Zderzyły się 4 ciężarówki
Zdjęcie poglądowe /Shutterstock
  • Na autostradzie A4 między Zabrzem a Gliwicami doszło do zderzenia czterech ciężarówek przed bramkami w Gliwicach.
  • W wyniku zdarzenia jedna osoba zginęła, a główny ciąg autostrady w kierunku Wrocławia został zablokowany.
  • Policja apeluje do kierowców o omijanie tego odcinka, zalecając korzystanie z autostrady A1, Drogowej Trasy Średnicowej oraz zjazdu na węźle Sośnica

W poniedziałkowy poranek na autostradzie A4, tuż przed bramkami w Gliwicach, doszło do groźnego wypadku - zderzyły się cztery ciężarówki.

Niestety w wypadku jedna osoba zginęła.

Autostrada zablokowana, ruch skierowany na jezdnię zbiorczą

W wyniku zderzenia główny ciąg autostrady A4 w kierunku Wrocławia został całkowicie zablokowany. 

Ruch odbywa się obecnie jezdnią zbiorczą, biegnącą równolegle do autostrady. Kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami i znacznym wydłużeniem czasu przejazdu.

 

 

Policja zaleca omijanie miejsca wypadku

Policja apeluje do wszystkich kierowców, aby unikali przejazdu przez ten odcinek autostrady. 

Osoby podróżujące w kierunku Wrocławia powinny rozważyć skorzystanie z autostrady A1 lub Drogowej Trasy Średnicowej, aby uniknąć korków i utrudnień związanych z wypadkiem. 

Policja zaleca też zjazd z autostrady na węźle Sośnica. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia na A4.

Źródło: RMF FM
Tagi: autostrada A4

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