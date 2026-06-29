W poniedziałkowy poranek na autostradzie A4, tuż przed bramkami w Gliwicach, doszło do groźnego wypadku - zderzyły się cztery ciężarówki.
Niestety w wypadku jedna osoba zginęła.
Autostrada zablokowana, ruch skierowany na jezdnię zbiorczą
W wyniku zderzenia główny ciąg autostrady A4 w kierunku Wrocławia został całkowicie zablokowany.
Ruch odbywa się obecnie jezdnią zbiorczą, biegnącą równolegle do autostrady. Kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami i znacznym wydłużeniem czasu przejazdu.
Policja zaleca omijanie miejsca wypadku
Policja apeluje do wszystkich kierowców, aby unikali przejazdu przez ten odcinek autostrady.
Osoby podróżujące w kierunku Wrocławia powinny rozważyć skorzystanie z autostrady A1 lub Drogowej Trasy Średnicowej, aby uniknąć korków i utrudnień związanych z wypadkiem.
Policja zaleca też zjazd z autostrady na węźle Sośnica. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia na A4.