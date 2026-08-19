Trzy tony śniętych ryb w Kanale Gliwickim. Powodem złota alga

RMF24

Trzy tony śniętych ryb wyłowiono od soboty z Kanału Gliwickiego – wynika z komunikatu Wód Polskich w Gliwicach, opublikowanego w środę wieczorem. Powodem śnięcia ryb jest złota alga, aby przeciwdziałać jej rozwojowi m.in. wprowadzono zakaz korzystania z VI sekcji i żeglugi w V sekcji kanału.

Złota alga (Prymnesium parvum) to glon, którego zakwity są toksyczne. Naukowcy uznali ją za bezpośrednią przyczynę katastrofy ekologicznej na Odrze w 2022 r., kiedy doszło do masowego śnięcia ryb, małży, ślimaków i innych organizmów skrzelodysznych. Doprowadziła ona również do masowego śnięcia w zbiorniku Dzierżno Duże w 2024 r.

Reakcja lokalnych władz

Tylko w środę z VI sekcji Kanału Gliwickiego wyłowiono 947 kg śniętych ryb. To przede wszystkim leszcze, karpie i karasie. „Na pozostałych sekcjach drogi wodnej nie stwierdzono występowania śniętych ryb” – zaznaczyły Wody Polskie w Gliwicach.

Dotychczas w ramach przeciwdziałania rozwojowi złotej algi m.in. zatrzymano przepływ wód w dół z V i VI sekcji.

W poniedziałek natomiast wojewoda śląski Marek Wójcik wprowadził zakaz korzystania z VI sekcji Kanału Gliwickiego. Obejmuje on: spożywanie wody, wchodzenie do wody, kąpiele, połów i spożywanie ryb, pojenie zwierząt gospodarskich i domowych, używanie wody do celów gospodarczych, w tym podlewanie, uprawianie sportów wodnych i turystyki oraz inne działania wiążące się z bezpośrednim kontaktem z wodą.

Komunikat Wód Polskich

We wtorek Wody Polskie w Gliwicach wprowadziły zakaz żeglugi w V sekcji Kanału Gliwickiego. „Falowanie wywołane ruchem jednostek pływających może spowodować przedostawanie się wody z V sekcji Kanału Gliwickiego do zbiornika Dzierżno Duże, a wraz z nią glonów złotej algi” – wyjaśniły Wody Polskie w Gliwicach.

W związku z opadami deszczu poziom wody wzrósł. Wody Polskie w Gliwicach wskazały, że konieczne było podjęcie działań, które zapobiegną przedostawaniu się złotej algi z V sekcji do zbiornika. Są one bowiem połączone jazem, który odprowadza nadmiar wody z kanału do zbiornika. Przygotowane zostało także podwyższenie zastawek jazu, co ma umożliwić zgromadzenie w V sekcji większej ilości wody i ograniczyć niekontrolowane przedostawanie się wody do zbiornika. Zakazy obejmujące V i VI sekcję Kanału Gliwickiego nie dotyczą działań związanych z zarządzaniem kryzysowym, pracami budowlanymi, utrzymaniem wód oraz pracami konserwacyjnymi.

Regularne kontrole

Wody Polskie w Gliwicach zapewniły, że regularnie prowadzone są patrole kontrole od strony lądu i wody ze szczególnym uwzględnieniem IV, V i VI sekcji oraz Dzierżna Dużego. To podczas nich ujawniane i wyławiane są śnięte ryby.

Stężenie złotej algi w VI sekcji Kanału Gliwickiego w poniedziałek wyniosło 547 mln komórek w litrze wody. Wojewoda śląski wcześniej zapowiedział, że służby są gotowe, aby w razie konieczności użyć nadtlenku wodoru (H2O2), który skutecznie zwalcza złotą algę.

W 2024 r. na Kłodnicy przeprowadzono eksperyment neutralizacji złotej algi przy użyciu nadtlenku wodoru. Według raportu Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego spowodował on spadek liczebności złotej algi o ponad 90 proc. Naukowcy nie odnotowali negatywnego wpływu tlenku wodoru - stosowanego w odpowiednim stężeniu - na florę i faunę rzeki.

Rozwojowi złotej algi w Kanale Gliwickim sprzyja połączenie kilku czynników. To m.in. stagnacja wód, ich nagrzewanie podczas upałów oraz wysoki poziom zasolenia. Najwyższa Izba Kontroli w 2025 r. wykazała, że w latach 2020-2023 kopalnie na terenie woj. śląskiego wprowadzały do dorzecza Odry i Wisły średnio 183 mln metrów sześciennych wód dołowych rocznie. Oszacowano, że to około 1,5 mln ton soli (chlorków i siarczanów) rocznie.

W kontrolowanym okresie średnie zasolenie wód wprowadzanych do rzek przez kopalnie węgla kamiennego w woj. śląskim wynosiło 8 promili i było wyższe niż w Morzu Bałtyckim (ok. 7 promili), a w niektórych próbkach wyższe niż zasolenie wód oceanicznych (ok. 35 promili) lub Morza Śródziemnego (ok. 39 promili).