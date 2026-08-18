Tramwaje wracają na chorzowską estakadę. Oto zasady ruchu

RMF24

W sobotę 22 sierpnia Tramwaje Śląskie przywrócą ruch na głównej trasie łączącej Katowice z Bytomiem przez centrum Chorzowa. We wtorek rozpoczną się jazdy testowe. Powrót tramwajów będzie możliwy dzięki zakończeniu prac związanych z uszczelnieniem torowiska na estakadzie.

Estakada nad centrum Chorzowa jest zamknięta od czerwca 2025 r., kiedy ekspertyza wykazała jej bardzo zły stan techniczny. Wraz z estakadą wyłączono wówczas z użytkowania także przebiegającą pod nią trasę. Od maja tego roku, po wykonaniu dodatkowej ekspertyzy, stopniowo przywracano ruch pod obiektem – najpierw pieszy, a później samochodowy.

Pod koniec lipca Tramwaje Śląskie rozpoczęły remont torowiska na odcinku W5, czyli tramwajowym obiekcie mostowym przylegającym do głównej części estakady i przebiegającym nad linią kolejową Katowice–Bytom. Najważniejszym elementem prac było uszczelnienie torowiska, aby ograniczyć przedostawanie się wody i dalsze niszczenie konstrukcji.

Roboty zostały już zakończone, dlatego od soboty tramwaje ponownie pojadą estakadą, na odcinku od ul. Krakusa do ul. Moniuszki.

Ruch na specjalnych zasadach

Ruch tramwajowy na estakadzie będzie prowadzony na szczególnych zasadach. Tramwaje będą korzystać z jednego toru, a na obiekcie jednocześnie będzie mógł znajdować się tylko jeden skład. Ograniczenia wynikają z zaleceń zawartych w ekspertyzie technicznej i mają zapewnić bezpieczeństwo.

Powrót tramwajów oznacza odzyskanie bezpośredniego połączenia Bytomia z Katowicami. Jak podkreślają Tramwaje Śląskie, będzie to jedyny środek transportu publicznego na tej trasie, który nie będzie musiał omijać estakady. Linię nr 6 mają obsługiwać niskopodłogowe tramwaje, w tym pojazdy z najnowszej dostawy firmy Pesa Bydgoszcz.

W jakim stanie jest estakada?

Sama estakada nadal pozostaje w złym stanie technicznym. Według uzupełniającej ekspertyzy z kwietnia 2026 r. znajduje się w stanie przedawaryjnym i może być użytkowana tymczasowo, maksymalnie przez pięć lat. Konieczne są przy tym dalsze naprawy oraz stały monitoring obiektu. Dopuszczony jest również ograniczony ruch pojazdów o masie do 3,5 tony – po jednym pasie w każdym kierunku – oraz pojedynczych tramwajów.

Władze Chorzowa zamierzają w przyszłości rozebrać estakadę. Nie zdecydowały jeszcze, jaki układ komunikacyjny powinien ją zastąpić. Wcześniej zapowiadały, że chcą poznać w tej sprawie opinię mieszkańców.

Estakada powstała w latach 70. XX wieku jako sposób na usprawnienie komunikacji między Katowicami a Bytomiem. Dwa dwupasmowe wiadukty oddano do użytku w 1979 r. Rozwiązanie poprawiło przejazd przez miasto, ale jednocześnie mocno zmieniło wygląd i funkcjonowanie centrum Chorzowa. Pomysły dotyczące jej wyburzenia pojawiały się już wcześniej, jednak dotąd nie zostały zrealizowane.