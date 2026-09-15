Tragiczne zdarzenie podczas konwoju więźnia na Śląsku

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Kierowca konwoju postrzelił się z broni służbowej podczas postoju. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada, życia 35-letniego mężczyzny nie udało się uratować.

Do tragicznego zdarzenia doszło podczas transportu więźnia na Śląsku. W trakcie postoju z broni służbowej postrzelił się kierowca konwoju Służby Więziennej. Życia mężczyzny nie udało się uratować.

Jak dowiedział się nasz reporter Krzysztof Zasada, funkcjonariusze z aresztu śledczego w Częstochowie przewozili drobnego przestępcę z jednego zakładu karnego do drugiego. Konwój zatrzymał się na stacji benzynowej w okolicach Kłobucka.

Jednego ze strażników z raną postrzałową znaleziono w toalecie. Trwa wyjaśnianie okoliczności tego zdarzenia. Na miejscu pracują policjanci i prokurator. Tragedię potwierdza Służba Więzienne, natomiast podaje jedynie, że jeden z funkcjonariuszy zmarł podczas wykonywania czynności służbowych poza terenem jednostki.

Szefostwo formacji czeka na informacje z policji i prokuratury. Będzie też wewnętrzne postępowanie wyjaśniające