Tragiczne zdarzenie podczas konwoju więźnia na Śląsku

Do tragicznego zdarzenia doszło podczas transportu więźnia na Śląsku. W trakcie postoju z broni służbowej postrzelił się kierowca konwoju Służby Więziennej. Życia mężczyzny nie udało się uratować.
Jak dowiedział się nasz reporter Krzysztof Zasada, funkcjonariusze z aresztu śledczego w Częstochowie przewozili drobnego przestępcę z jednego zakładu karnego do drugiego. Konwój zatrzymał się na stacji benzynowej w okolicach Kłobucka.
Jednego ze strażników z raną postrzałową znaleziono w toalecie. Trwa wyjaśnianie okoliczności tego zdarzenia. Na miejscu pracują policjanci i prokurator. Tragedię potwierdza Służba Więzienne, natomiast podaje jedynie, że jeden z funkcjonariuszy zmarł podczas wykonywania czynności służbowych poza terenem jednostki.
Szefostwo formacji czeka na informacje z policji i prokuratury. Będzie też wewnętrzne postępowanie wyjaśniające