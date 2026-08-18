Szpital Specjalistyczny wstrzymuje przyjmowanie pacjentów. Oto powód

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Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu w woj. śląskim wstrzymuje przyjęcia na oddział chorób wewnętrznych. Powodem są braki lekarzy specjalistów, które uniemożliwiają zapewnienie całodobowej opieki. Decyzja będzie obowiązywać tymczasowo - od 19 do 31 sierpnia.

Jak poinformował szpital, wstrzymanie przyjęć obejmuje zarówno pacjentów przyjmowanych w trybie planowym, jak i nagłym. Od środy rozpocznie się również proces wypisywania osób obecnie leczonych na oddziale.

Co dalej z pacjentami? Szpital wyjaśnia

Pacjenci, których diagnostyka lub leczenie nie zostaną zakończone, mają zostać przekazani do innych podmiotów leczniczych. Bytomski szpital zapewnił jednak, że w ten sposób będzie kontynuowane niezbędne leczenie i opieka. Według placówki obecna obsada lekarska nie pozwala na zapewnienie całodobowej opieki wymaganej do funkcjonowania oddziału. Problem wynika z ograniczonej dostępności lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych na rynku pracy.

Szpital podkreślił jednocześnie, że przyczyną wstrzymania przyjęć nie są zaległości w wypłacie wynagrodzeń. Placówka zadeklarowała, że na bieżąco reguluje należności zarówno wynikające z umów o pracę, jak i umów kontraktowych.

Szpital pracuje nad uzupełnieniem kadry lekarzy

Pacjenci wymagający hospitalizacji mogą skorzystać z innych placówek. Najbliżej Szpitala Specjalistycznego nr 1 znajdują się Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu, oddalony o około 800 metrów, Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu – około 1,5 km oraz Piekarskie Centrum Medyczne w Piekarach Śląskich – około 4,3 km.

Szpital prowadzi rekrutację lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych, aby uzupełnić kadrę i przywrócić pełne funkcjonowania oddziału. Wstrzymanie przyjęć ma obowiązywać do 31 sierpnia.