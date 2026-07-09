Szpiegostwo przeciwko Polsce, paczka z bombą kumulacyjną. Jest wyrok ws. małżeństwa Rosjan

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7 lat więzienia dla Igora R. i 3 lata więzienia dla Iriny R. - taki wyrok wydał Sąd Okręgowy w Sosnowcu ws. dwojga Rosjan oskarżonych o szpiegostwo. Młode małżeństwo było oskarżone o udział w działalności rosyjskiego wywiadu oraz przekazywanie wiadomości szkodzących Polsce. Igor R. był także oskarżony o nadanie paczki z bombą kumulacyjną.

Igor R. i Irina R. w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu, zdj. z poprzedniej rozprawy - ze stycznia 2026; fot. PAP, Jarek Praszkiewicz

Igor R. i Irina R. w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu, zdj. z poprzedniej rozprawy - ze stycznia 2026; fot. PAP, Jarek Praszkiewicz / PAP

Sąd zdecydował ws. Igora i Iriny R.

Sąd Okręgowy w Sosnowcu skazał dzisiaj Igora R. na 7 lat więzienia za szpiegostwo i nadanie paczki z bombą, a Irinę R. na 3 lata więzienia za pomocnictwo w szpiegostwie.

Igor i Irina R. zostali zatrzymani w lipcu 2024 roku Od tamtego czasu przebywają w areszcie. Akt oskarżenia trafił do Sądu Okręgowego w Sosnowcu w październiku 2025 roku. Proces rozpoczął się w styczniu 2026 roku i od początku toczy się za zamkniętymi drzwiami.

„Wniosek o wyłączenie jawności był motywowany kwestiami bezpieczeństwa państwa” – wyjaśniła Prokuratura Krajowa.

Śledztwo przeciwko Igorowi i Irinie R. prowadził śląski wydział Prokuratury Krajowej oraz katowicka delegatura Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Jakich działań na rzecz rosyjskiego wywiadu dopuszczało się małżeństwo?

Według ustaleń śledczych Igor R. od lutego do sierpnia 2022 roku współpracował z FSB, czyli Federalną Służbą Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, przeciwko Polsce. Między innymi gromadził i przekazywał informacje dotyczące rosyjskich działaczy opozycyjnych przebywających w Polsce, a także osób i instytucji udzielających im pomocy.

Prokuratura Krajowa poinformowała, że Igor R. zgromadzone dane przekazywał swojej żonie Irinie R. na zaszyfrowanym elektronicznym nośniku pamięci w celu dalszego przekazania ich FSB w Rosji. Irina R. miała podjąć się w Rosji działań zmierzających do przekazania zaszyfrowanych danych FSB.

Irina R. doprowadzana na salę sądową przed rozpoczęciem rozprawy w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu, zdj. ze stycznia 2026; zdj. PAP, Jarek Praszkiewicz / PAP

Prokuratura Krajowa oskarżyła Igora R. również o to, że w lipcu 2024 roku – działając z dwojgiem obywateli Ukrainy oraz obywatelem Rosji – uczestniczył w nadaniu i zleceniu odbioru przewożonej przez firmę kurierską paczki z materiałem wybuchowym. Znajdowały się w niej urządzenia i materiały wybuchowe w postaci nitrogliceryny. Przesyłka została znaleziona w magazynie firmy kurierskiej w województwie łódzkim.

Jak opisała Prokuratura Krajowa, według opinii biegłego z Biura Badań Kryminalistycznych ABW ujawniona przesyłka zawierała m.in.:

silny materiał wybuchowy,

bojowe zapalniki elektroniczne produkcji radzieckiej,

spreparowany powerbank stanowiący urządzenie inicjujące,

metalowy termos z wkładką kumulacyjną,

torebkę ze sproszkowanym aluminium.

Całość paczki tworzyła tzw. bombę kumulacyjną, a jej wybuch mógłby spowodować znaczne uszkodzenia infrastruktury.

Igor R. doprowadzany na salę sądową przed rozpoczęciem rozprawy w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu, zdj. ze stycznia 2026; zdj. PAP, Jarek Praszkiewicz / PAP

W związku z nadaniem tej paczki Igor R. został oskarżony o sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach w postaci eksplozji materiałów wybuchowych.

Przesyłkę z nitrogliceryną nadała obywatelka Ukrainy Kristina S., wobec której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim wydał w sierpniu 2025 roku wyrok skazujący.

„Rosja”, „Putin” i „C**j wojnie”

W styczniu tego roku wprowadzany na salę rozpraw Igor R. w czerwonym więziennym drelichu, trzymał w rękach kartkę z krzyżującymi się symbolami i napisami: „Rosja”, „Putin” i „C**j wojnie”. Ten ostatni wyraz zapisał cyrylicą, w literę „o” wpisując symbol pacyfy. Był to najprawdopodobniej element linii obrony, która miała na celu złagodzenie jego wizerunku w oczach polskiego wymiaru sprawiedliwości.