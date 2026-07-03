RMF24

W czwartek w jednym z pomieszczeń Urzędu Miasta Sosnowiec doszło do niebezpiecznego incydentu. 49-letni mężczyzna, będący pod silnym wpływem alkoholu, wtargnął do budynku i zaczął grozić pracownikom nożem. Agresor został zatrzymany. Miał ponad trzy promile alkoholu w wydychanym powietrzu.

Według wstępnych ustaleń policji, 49-latek w czwartek wtargnął do jednego z pomieszczeń Urzędu Miasta Sosnowiec, gdzie w pewnej chwili wyciągnął nóż, którym zaczął grozić pracownikom.

Mężczyzna oddalił się przed przyjazdem patrolu policji, ale funkcjonariusze dotarli w miejsce, w którym przebywał i został zatrzymany. Miał ponad trzy promile alkoholu w wydychanym powietrzu – poinformował w piątek Bartłomiej Mysłek z Komendy Miejskiej Policji

Dodał, że trwają dalsze czynności – związane m.in. z przedstawieniem 49-latkowi zarzutów.

Narastająca fala agresji

Do sprawy odniósł się prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński, który w mediach społecznościowych podkreślił, że to nie pierwszy taki przypadek w mieście.

„W czwartek pracownikom urzędu grożono nożem. (…) Kilka tygodni wcześniej ktoś po prostu zdemolował stanowisko obsługi mieszkańców. Kiedyś to były pojedyncze przypadki, a dzisiaj przykrym standardem stają się wyzwiska i obelgi” – napisał Chęciński.

Wskazał, że obserwuje coraz więcej osób, które nagrywają telefonami urzędników, pracowników miejskich jednostek i samorządowców. „Rzucają oskarżenia, insynuują korupcję, złodziejstwo, układy i przestępstwa. Budują własne historie, własnych wrogów i własne teorie, a później przekonują innych, że tylko oni znają »prawdę«” – napisał Arkadiusz Chęciński.

Prezydent podkreślił, że internetowe wpisy – „pełne nienawiści, pogardy i oskarżeń bez żadnych dowodów” – przekładają się na agresję wobec miejskich urzędników.

Funkcjonariusze przypominają, że każda sytuacja zagrażająca bezpieczeństwu powinna być natychmiast zgłaszana.