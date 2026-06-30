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Dziecko ranne po upadku konaru. Burze przeszły nad Śląskiem

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 30 czerwca (07:33)

Blisko 1200 razy interweniowali strażacy w województwie śląskim w związku z gwałtownymi burzami, które przeszły nad regionem minionej doby. Jak przekazał reporterowi RMF FM Marcinowi Buczkowi oficer dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, ranne zostało dziecko.

Dziecko ranne po upadku konaru. Burze przeszły nad Śląskiem
Burze przeszły nad Śląskiem, fot. Shutterstock

Dwie osoby ranne po burzach na Śląsku

Strażacy usuwali przede wszystkim skutki silnego wiatru. Interwencje dotyczyły połamanych drzew i konarów, zerwanych przewodów energetycznych oraz wypompowywania wody z zalanych posesji i ulic. W szczytowym momencie odnotowano ponad 1200 zgłoszeń. Obecnie działania prowadzone są jeszcze w ponad 20 miejscach.

W wyniku nawałnic ranne zostały dwie osoby. W powiecie wodzisławskim do szpitala trafiło dziecko, na które spadł oderwany konar drzewa. Drugi poszkodowany to kierowca samochodu w Lędzinach w powiecie bieruńsko-lędzińskim. W jego auto uderzył piorun, a mężczyzna został przewieziony do szpitala.

Utrudnienia na lotnisku w Pyrzowicach po burzach

Burze spowodowały również poważne utrudnienia w komunikacji. W okolicach Rybnika z powodu przerwy w dostawie energii elektrycznej zatrzymał się pociąg. Silny wiatr uszkodził także ponad 30 dachów budynków.

Problemy wystąpiły również na lotnisku w Pyrzowicach. Z powodu burzy nie wylądowały tam trzy samoloty. Maszyna lecąca z Burgas została przekierowana do Ostrawy, natomiast dwa rejsy – z Warszawy i Paryża – zostały zawrócone.

Służby podkreślają, że sytuacja w regionie stopniowo się stabilizuje. Według informacji przekazanych RMF FM przez oficera dyżurnego śląskiej straży pożarnej nowe zgłoszenia dotyczące skutków burz już nie napływają.

 

Źródło: RMF24
Tagi: burza

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