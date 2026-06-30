Dwie osoby ranne po burzach na Śląsku
Strażacy usuwali przede wszystkim skutki silnego wiatru. Interwencje dotyczyły połamanych drzew i konarów, zerwanych przewodów energetycznych oraz wypompowywania wody z zalanych posesji i ulic. W szczytowym momencie odnotowano ponad 1200 zgłoszeń. Obecnie działania prowadzone są jeszcze w ponad 20 miejscach.
W wyniku nawałnic ranne zostały dwie osoby. W powiecie wodzisławskim do szpitala trafiło dziecko, na które spadł oderwany konar drzewa. Drugi poszkodowany to kierowca samochodu w Lędzinach w powiecie bieruńsko-lędzińskim. W jego auto uderzył piorun, a mężczyzna został przewieziony do szpitala.
Utrudnienia na lotnisku w Pyrzowicach po burzach
Burze spowodowały również poważne utrudnienia w komunikacji. W okolicach Rybnika z powodu przerwy w dostawie energii elektrycznej zatrzymał się pociąg. Silny wiatr uszkodził także ponad 30 dachów budynków.
Problemy wystąpiły również na lotnisku w Pyrzowicach. Z powodu burzy nie wylądowały tam trzy samoloty. Maszyna lecąca z Burgas została przekierowana do Ostrawy, natomiast dwa rejsy – z Warszawy i Paryża – zostały zawrócone.
Służby podkreślają, że sytuacja w regionie stopniowo się stabilizuje. Według informacji przekazanych RMF FM przez oficera dyżurnego śląskiej straży pożarnej nowe zgłoszenia dotyczące skutków burz już nie napływają.