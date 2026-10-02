Rozpoznajesz tego mężczyznę? Policja w Gliwicach publikuje wizerunek

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Policjanci z Gliwic (Śląskie) prowadzą śledztwo w sprawie kradzieży, do której doszło pod koniec czerwca w jednym ze sklepów wielkopowierzchniowych przy ulicy Kozielskiej. Łupem sprawcy padły 44 paczki baterii, a straty przekroczyły 1100 złotych. Mundurowi zabezpieczyli nagranie z monitoringu i proszą o pomoc w identyfikacji podejrzanego.

Do zdarzenia doszło 28 czerwca 2026 roku w sklepie wielkopowierzchniowym w Gliwicach przy ul. Kozielskiej.

Jak ustalili śledczy, nieznany mężczyzna zabrał z półek 44 opakowania baterii, powodując straty w wysokości 1143,56 złotych na szkodę sieci sklepów. Sprawca został zarejestrowany przez kamery monitoringu.

Wizerunek podejrzanego opublikowany

Policja opublikowała zdjęcie podejrzewanego mężczyzny. Na nagraniu widać młodego mężczyznę stojącego między półkami sklepowymi. Ubrany był w granatową koszulkę oraz krótkie spodenki. Dotychczasowe działania funkcjonariuszy nie pozwoliły na ustalenie jego tożsamości.

Fot. Policja w Gliwicach

Policja apeluje o pomoc

Funkcjonariusze zwracają się do wszystkich osób, które rozpoznają mężczyznę ze zdjęcia lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu jego personaliów, o kontakt.

Informacje można przekazywać osobiście lub telefonicznie do I Komisariatu Policji w Gliwicach przy ul. Kościelnej 2 (tel. 47 859 01 00, e-mail: kp1@gliwice.ka.policja.gov.pl) lub do dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach przy ul. Powstańców Warszawy 10-12 (tel. 47 859 22 55).

Policja zapewnia anonimowość wszystkim osobom przekazującym informacje.