Rewolucja na polskiej kolei. Na początek pilotaż w Mysłowicach

RMF24

Już wkrótce pasażerowie korzystający ze stacji kolejowej w Mysłowicach (Śląskie) zauważą zmiany w sposobie informowania o odjazdach pociągów. Polskie Linie Kolejowe ruszają z pilotażem nowego systemu, dzięki któremu liczba peronów na tej stacji wzrośnie z trzech do pięciu – i to bez żadnych prac budowlanych. O co chodzi?

Nowy system numeracji peronów

Od 25 października na stacji kolejowej w Mysłowicach rozpoczną się testy innowacyjnego rozwiązania, które ma uprościć komunikację z pasażerami.

Zamiast tradycyjnego podawania numerów torów, podróżni będą kierowani wyłącznie na konkretne perony.

„Dla większości pasażerów nie ma znaczenia tor jako element infrastruktury. Podróżni szukają odpowiedzi na pytanie ‘gdzie stanąć, żeby wsiąść do pociągu’” – podkreślają przedstawiciele kolei.

Pięć peronów zamiast trzech

Zmiana polega na odejściu od oddzielnej numeracji peronów i torów na rzecz numeracji wyłącznie krawędzi peronowych. Dzięki temu stacja, która dotychczas miała trzy perony, będzie teraz posiadać ich pięć.

Nowy system sprawi, że każdy peron otrzyma własny numer, co ma wyeliminować pomyłki i ułatwić orientację na stacji. Przykładowo, peron 1 przy torze 11 pozostanie peronem 1, ale już peron 2 przy torze 1 stanie się peronem 3, a peron 3 przy torze 4 – peronem 5.

mapa numeracji peronów stacji kolejowej Mysłowice

Pilotaż także na innych stacjach

Zmiany w Mysłowicach to dopiero początek. Od 13 grudnia pilotaż obejmie także stacje Milówka, Sól, Rajcza, Skarżysko-Kamienna i Środa Wielkopolska. Nowy system jest już stosowany w wielu krajach europejskich i ma na celu uproszczenie przekazu informacji oraz eliminację błędów wynikających z niejasności w rozkładach jazdy i komunikatach.

Opinie pasażerów

W ciągu miesiąca od wprowadzenia nowego systemu, pasażerowie korzystający ze stacji objętych pilotażem będą mogli wyrazić swoją opinię na temat zmian w specjalnych ankietach. Wyniki testów posłużą do oceny funkcjonawania rozwiązania i zdecydują o ewentualnym wdrożeniu go na kolejnych stacjach w całym kraju.

Szczegółowe informacje o zmianach na stacji Mysłowice są już dostępne na Portalu Pasażera oraz na plakatowych rozkładach jazdy wywieszonych na stacji. Nowy system ma sprawić, że podróż koleją stanie się bardziej intuicyjna.