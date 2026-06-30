Chodzi o zdarzenie z zeszłego tygodnia, kiedy to kobieta przyniosła na policję przesyłkę ze sklepu odzieżowego, której nie zamawiała. Przy otwieraniu paczki doszło do eksplozji. Nikt poważnie nie ucierpiał.
Na miejsce wezwano straż pożarną i policyjnych pirotechników, a cały budynek został ewakuowany.
Policja na Śląsku zatrzymała 69-latka. W jego mieszkaniu policjanci odnaleźli petardy, a także różne substancje, które mogły posłużyć do skonstruowania przesyłki. Funkcjonariusze zabezpieczyli u niego komputery, nośniki pamięci, a także krzaki marihuany.
Mężczyzna usłyszał zarzuty między innymi posługiwania się substancją, która może zagrażać zdrowiu i życiu innych osób.
Podejrzany częściowo przyznał się do zarzutów. Potwierdził też, że zna kobietę.
Jak reporter RMF FM usłyszał od śledczych, „pozostawał z nią w towarzyskiej relacji”. Nie jest jednak jasne, dlaczego wysłał jej niebezpieczną przesyłkę. To wyjaśni prokuratura. 69-latek trafił do aresztu. Grozi mu 8 lat więzienia.