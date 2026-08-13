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Odnaleziono zaginionego chłopca w Tarnowskich Górach

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 13 sierpnia (20:57) Aktualizacja: Dzisiaj, 13 sierpnia (21:49)

Policja w Tarnowskich Górach (Śląskie) poinformowała w czwartek późnym wieczorem o odnalezieniu poszukiwanego chłopca.

Odnaleziono zaginionego chłopca w Tarnowskich Górach
Policja, zdj. ilustracyjne /Shutterstock

Chłopiec zaginął w czwartek po godzinie 15:00. Na szczęście jeszcze tego samego dnia się odnalazł.

„Młodzieniec został odnaleziony w centrum Tarnowskich Gór po zgłoszeniu od postronnej osoby, za co serdecznie dziękujemy” - napisała w komunikacie policja z Tarnowskich Gór.


Źródło: RMF FM
Tagi: zaginięcie
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