Odnaleziono zaginionego chłopca w Tarnowskich Górach
Opracowanie:
Malwina Zaborowska
Publikacja: Dzisiaj, 13 sierpnia (20:57)
Aktualizacja: Dzisiaj, 13 sierpnia (21:49)
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Policja w Tarnowskich Górach (Śląskie) poinformowała w czwartek późnym wieczorem o odnalezieniu poszukiwanego chłopca.
Chłopiec zaginął w czwartek po godzinie 15:00. Na szczęście jeszcze tego samego dnia się odnalazł.
„Młodzieniec został odnaleziony w centrum Tarnowskich Gór po zgłoszeniu od postronnej osoby, za co serdecznie dziękujemy” - napisała w komunikacie policja z Tarnowskich Gór.