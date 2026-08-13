Odnaleziono zaginionego chłopca w Tarnowskich Górach

RMF24

Policja w Tarnowskich Górach (Śląskie) poinformowała w czwartek późnym wieczorem o odnalezieniu poszukiwanego chłopca.

Chłopiec zaginął w czwartek po godzinie 15:00. Na szczęście jeszcze tego samego dnia się odnalazł.

„Młodzieniec został odnaleziony w centrum Tarnowskich Gór po zgłoszeniu od postronnej osoby, za co serdecznie dziękujemy” - napisała w komunikacie policja z Tarnowskich Gór.