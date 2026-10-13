Oddział onkologii dziecięcej w Katowicach wraca po protestach. Przyjęcia od czwartku

Dzieci chore na nowotwory od czwartku znów będą leczone w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.
Oddział onkologii w tej placówce został zlikwidowany 3 i pół miesiąca temu, ale po protestach rodziców małych pacjentów, zapadła decyzja o wznowieniu jego działalności.
Jak informuje reporterka RMF FM Anna Kropaczek, nowy oddział będzie realizował świadczenia z zakresu onkologii i hematologii dziecięcej w ramach hospitalizacji oraz chemioterapii, ale na razie tylko w trybie jednodniowym, bez dłuższego pobytu w szpitalu.
Oznacza to, że mali pacjenci będą mogli przyjmować chemioterapię i inne niezbędne zabiegi w ciągu jednego dnia, po czym wrócą do domu.
Placówka ma nadzieję na rozszerzenie zakresu świadczeń w przyszłości – niektóre konkursy ogłoszone przez NFZ nie zostały jeszcze rozstrzygnięte.
Apel do rodziców
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka apeluje do rodziców, by przed przyjazdem do Katowic skontaktowali się z ośrodkiem.
Ma to zapobiec sytuacjom, w których przyjęcie dziecka do szpitala nie będzie możliwe z powodu ograniczonej liczby miejsc lub specyfiki leczenia.