Oddział onkologii dziecięcej w Katowicach wraca po protestach. Przyjęcia od czwartku

RMF24

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Od czwartku dzieci chore na nowotwory ponownie będą mogły korzystać z pomocy w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Oddział onkologii, który został zlikwidowany trzy i pół miesiąca temu, wraca do działalności po licznych protestach rodziców małych pacjentów.

Dzieci chore na nowotwory od czwartku znów będą leczone w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.

Oddział onkologii w tej placówce został zlikwidowany 3 i pół miesiąca temu, ale po protestach rodziców małych pacjentów, zapadła decyzja o wznowieniu jego działalności.

Jak informuje reporterka RMF FM Anna Kropaczek, nowy oddział będzie realizował świadczenia z zakresu onkologii i hematologii dziecięcej w ramach hospitalizacji oraz chemioterapii, ale na razie tylko w trybie jednodniowym, bez dłuższego pobytu w szpitalu.

Oznacza to, że mali pacjenci będą mogli przyjmować chemioterapię i inne niezbędne zabiegi w ciągu jednego dnia, po czym wrócą do domu.

Placówka ma nadzieję na rozszerzenie zakresu świadczeń w przyszłości – niektóre konkursy ogłoszone przez NFZ nie zostały jeszcze rozstrzygnięte.

Apel do rodziców

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka apeluje do rodziców, by przed przyjazdem do Katowic skontaktowali się z ośrodkiem.

Ma to zapobiec sytuacjom, w których przyjęcie dziecka do szpitala nie będzie możliwe z powodu ograniczonej liczby miejsc lub specyfiki leczenia.