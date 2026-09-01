Dzieci z nowotworami znów będą leczone w Katowicach. Oddział onkologii otwarty po protestach rodziców

RMF24

Po dwóch miesiącach przerwy dzieci chore na nowotwory znów będą mogły być leczone w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. To efekt protestów rodziców i lekarzy, którzy domagali się przywrócenia oddziału po jego likwidacji.

Dwa miesiące temu oddział onkologii dziecięcej w Katowicach został zlikwidowany. Opiekę nad pacjentami przejęło nowo powstałe Śląskie Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Zabrzu.

Szybko okazało się jednak, że zabrakło tam lekarzy z doświadczeniem w leczeniu guzów mózgu. Dzieci z nowotworami ośrodkowego układu nerwowego kierowane były do ośrodków poza regionem, między innymi do Warszawy.

Protest rodziców i lekarzy

Rodzice nie pogodzili się z tą decyzją. Przez dwa miesiące domagali się przywrócenia onkologii dziecięcej do Katowic. Zbierali podpisy pod petycją i apelowali do władz o przywrócenie oddziału.

Lekarze, którzy do końca czerwca zajmowali się pacjentami w Katowicach, nie podjęli pracy w Zabrzu, wskazując na brak zaplecza diagnostycznego i szybkiego dostępu do innych specjalistów.

Przełomowa decyzja – onkologia dziecięca wraca do Katowic

Po licznych protestach i apelach, Śląski Uniwersytet Medyczny wydał dzisiaj oświadczenie, w którym zapowiada wznowienie leczenia dzieci z chorobami nowotworowymi w Katowicach.

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach niezwłocznie podejmie działania organizacyjne, prawne i kadrowe, zmierzające do utworzenia w swojej strukturze dedykowanej bazy łóżkowej przeznaczonej do leczenia dzieci z chorobami nowotworowymi - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Nowa baza ma służyć przede wszystkim leczeniu nowotworów ośrodkowego układu nerwowego, czyli tych najtrudniejszych przypadków, które dotąd musiały być kierowane do innych miast.

Na razie nie podano, ile łóżek będzie obejmowała nowa baza ani kiedy przyjmie pierwszych pacjentów. W Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka trwa opracowywanie harmonogramu zmian dotyczących infrastruktury łóżkowej, kwestii formalnoprawnych i kadrowych.