Kilkadziesiąt drzew - m.in. lipy, klony i magnolie - oraz kilka tysięcy bylin, traw i pnączy – tak po przebudowie ma wyglądać ul. Warszawska w ścisłym centrum Katowic. Dziś miasto podpisało umowę z wykonawcą inwestycji, której wartość to prawie 19 mln zł.

Kwitnące magnolie (zdjęcie ilustracyjne) / Darek Delmanowicz / PAP

Ulica Warszawska ma wrócić do swojego historycznego wyglądu. Zamiast parkujących samochodów pojawią się drzewa i krzewy - mówi prezydent Marcin Krupa.

Gruntowną rewitalizację przejdzie odcinek ul. Warszawskiej od skrzyżowania z ul. Dyrekcyjną do skrzyżowania z ul. Francuską. Głównym założeniem jest to, by ul. Warszawskiej przywrócić jej reprezentacyjny charakter. W tym celu ograniczony zostanie ruch samochodowy, a przestrzeń dla pieszych zostanie poszerzona.

Projekt przebudowy zakłada, że na odcinku ul. Warszawskiej do skrzyżowania z ul. Szkolną zostanie ograniczony ruch samochodowy. Utworzony w tym miejscu zostanie nowy deptak miejski, który będzie się ciągnął po dwóch stronach torowiska. Drugi fragment inwestycji, tj. odcinek od ul. Szkolnej do ul. Francuskiej również stanie się przestrzenią przyjazną dla pieszych i rowerzystów poprzez wprowadzenie strefy tempo 30 na całym tym odcinku. Tam również nie zabraknie zieleni.

/ UM Katowice /

Ulicę wypełni duża ilość atrakcyjnej zieleni i małej architektury, a rośliny zostaną posadzone w podwyższonych klombach, by zapewnić im prawidłowy rozwój. Ponadto teren zostanie podzielony na trzy strefy, które mają różnić się rodzajem roślin oraz sposobem aranżacji terenu. Pojawią się tu 33 drzewa wysokie, 37 drzew kolumnowych, a także krzewy (2649), byliny i trawy (2734) oraz pnącza (192). Roślinność otrzyma dodatkowo oddolną iluminację, która wyeksponuje walory nowej zieleni wzdłuż rewitalizowanego odcinka ul. Warszawskiej.

Mieszkańcy dostaną miejsca wydzielone dla odpoczynku, przy jednoczesnej separacji zielenią od przejeżdżających tramwajów, które będą przejeżdżać w zielonym tunelu - mówi projektant Bogdan Markowski.

Nasadzenie w centrum tak dużej liczby roślin ma ogromne znaczenie w obszarze ekologii. Zieleń pomaga przeciwdziałać tzw. miejskim wyspom ciepła, filtruje zanieczyszczenia, ochładza otoczenie, a także staje się domem dla ptaków oraz owadów. Zyskuje na tym środowisko oraz poprawia się komfort życia mieszkańców - mówi Mieczysław Wołosz, dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach.

/ UM Katowice /

Planowane zakończenie inwestycji, której wartość wynosi ok. 18,9 mln zł, to drugi kwartał 2023 r. Część kosztów, niecałe 3 mln zł, pokryje spółka Tramwaje Śląskie S.A.

Obecnie na odcinku ul. Warszawskiej objętym projektem znajdują się 52 miejsca parkingowe, w tym 5 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz 20 miejsc oznaczonych kopertą. Koncepcja zakłada zachowanie do celów doraźnej obsługi punktów handlowo-usługowych 6 wyznaczonych miejsc do chwilowego zatrzymania oraz 4 stanowiska dla osób niepełnosprawnych.

Zielone inwestycje Katowic

Ulica Warszawska to tylko jedno z miejsc w Katowicach, które przechodzą przemianę i stają się bardziej zielone. Taką metamorfozę ma już za sobą al. Korfantego. Tam pasy zieleni zostały poszerzone kosztem jezdni, by nową przestrzeń wypełniło 46 drzew, a także krzewy.

Ponadto Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach planuje przebudowę placu Sejmu Śląskiego. Nie będzie on już parkingiem, ale miejscem rekreacji i wypoczynku, z roślinami, małą architekturą, fontannami i zbiornikami na deszczówkę. Projekt wykonawczy tej inwestycji ma być gotowy do końca tego roku.