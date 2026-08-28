Nocny zakaz sprzedaży alkoholu w Bielsku-Białej. Od kiedy zmiany?

RMF24

Od 1 grudnia 2026 roku mieszkańców Bielska-Białej czekają spore zmiany. Między godziną 22:00 a 6:00 rano w sklepach i na stacjach benzynowych nie będzie można kupić alkoholu. Taką decyzję podjęli miejscy radni podczas ostatniej sesji.

Od 1 grudnia w Bielsku-Białej między godzinami 22 a 6 rano nie będzie można kupić alkoholu w sklepie lub na stacji benzynowej - zadecydowali miejscy radni. Nowe przepisy nie dotyczą lokali gastronomicznych. Tam napoje procentowe nadal będzie można spożywać na miejscu przez całą noc.

Skąd taka decyzja?

Jak informuje Jacek Kachel z wydziału prasowego bielskiego magistratu, uchwała nie wprowadza całkowitego zakazu sprzedaży alkoholu, a jedynie ograniczenie czasowe dla placówek handlowych.

Regulacja nie obejmuje sprzedaży napojów alkoholowych w lokalach gastronomicznych, gdzie są one spożywane na miejscu – podkreśla Kachel.

Za wprowadzeniem nowych przepisów zagłosowało aż 18 radnych ze wszystkich klubów – PiS, KO oraz klubu prezydenta Jarosława Klimaszewskiego. Tylko jedna osoba była przeciw, a jedna wstrzymała się od głosu. Pięcioro radnych nie wzięło udziału w głosowaniu.

Głos mieszkańców miał znaczenie

Impulsem do wprowadzenia zmian były liczne postulaty mieszkańców oraz rad osiedli, które zwracały uwagę na problemy związane z nocną sprzedażą alkoholu. Chodzi przede wszystkim o zakłócanie porządku publicznego i ciszy nocnej.

Miasto przeprowadziło także ankietę wśród mieszkańców. Jak podaje Grażyna Bartelmus, zastępczyni naczelnika wydziału spraw obywatelskich i przedsiębiorczości magistratu, w badaniu wzięło udział 1356 osób.

957 opowiedziało się za wprowadzeniem ograniczenia; przeciwnego zdania było 390 mieszkańców, dziewięcioro nie wyraziło opinii – wylicza Bartelmus.

Czy ograniczenie sprzedaży alkoholu nocą rzeczywiście poprawi bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców? Czas pokaże.

