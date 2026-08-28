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Nocny zakaz sprzedaży alkoholu w Bielsku-Białej. Od kiedy zmiany?

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 28 sierpnia (14:12)

Od 1 grudnia 2026 roku mieszkańców Bielska-Białej czekają spore zmiany. Między godziną 22:00 a 6:00 rano w sklepach i na stacjach benzynowych nie będzie można kupić alkoholu. Taką decyzję podjęli miejscy radni podczas ostatniej sesji.

Nocny zakaz sprzedaży alkoholu w Bielsku-Białej. Od kiedy zmiany?
Zdjęcie poglądowe /Shutterstock
  • Od 1 grudnia 2026 roku w Bielsku-Białej zakazana będzie sprzedaż alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych między 22:00 a 6:00 rano.
  • Decyzja została podjęta przez miejskich radnych niemal jednogłośnie, po uwzględnieniu licznych postulatów mieszkańców.
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Od 1 grudnia w Bielsku-Białej między godzinami 22 a 6 rano nie będzie można kupić alkoholu w sklepie lub na stacji benzynowej - zadecydowali miejscy radni. Nowe przepisy nie dotyczą lokali gastronomicznych. Tam napoje procentowe nadal będzie można spożywać na miejscu przez całą noc.

Skąd taka decyzja?

Jak informuje Jacek Kachel z wydziału prasowego bielskiego magistratu, uchwała nie wprowadza całkowitego zakazu sprzedaży alkoholu, a jedynie ograniczenie czasowe dla placówek handlowych. 

Regulacja nie obejmuje sprzedaży napojów alkoholowych w lokalach gastronomicznych, gdzie są one spożywane na miejscu – podkreśla Kachel.

Za wprowadzeniem nowych przepisów zagłosowało aż 18 radnych ze wszystkich klubów – PiS, KO oraz klubu prezydenta Jarosława Klimaszewskiego. Tylko jedna osoba była przeciw, a jedna wstrzymała się od głosu. Pięcioro radnych nie wzięło udziału w głosowaniu.

Głos mieszkańców miał znaczenie

Impulsem do wprowadzenia zmian były liczne postulaty mieszkańców oraz rad osiedli, które zwracały uwagę na problemy związane z nocną sprzedażą alkoholu. Chodzi przede wszystkim o zakłócanie porządku publicznego i ciszy nocnej. 

Miasto przeprowadziło także ankietę wśród mieszkańców. Jak podaje Grażyna Bartelmus, zastępczyni naczelnika wydziału spraw obywatelskich i przedsiębiorczości magistratu, w badaniu wzięło udział 1356 osób.  

957 opowiedziało się za wprowadzeniem ograniczenia; przeciwnego zdania było 390 mieszkańców, dziewięcioro nie wyraziło opinii – wylicza Bartelmus.

Czy ograniczenie sprzedaży alkoholu nocą rzeczywiście poprawi bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców? Czas pokaże.
 


Źródło: RMF24/PAP
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