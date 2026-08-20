Mafia śmieciowa na Śląsku. Kolejny członek grupy stanie przed sądem

RMF24

Udział w grupie przestępczej i zorganizowanie nielegalnego składowiska odpadów w Łowiczu – za takie m.in. przestępstwa odpowie przed sądem 57-latek, który usłyszał zarzuty w toczącym się w Katowicach śledztwie w sprawie mafii śmieciowej. Może mu grozić do 15 lat więzienia.

Jak informuje śląska policja, zakończono kolejne postępowanie dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym obrotem i składowaniem odpadów niebezpiecznych. Przed sądem stanie 57-latek, który – według ustaleń śledczych – od listopada 2021 do lutego 2022 roku działał w strukturach gangu i stworzył nielegalne składowisko odpadów w Łowiczu. To ostatnia osoba objęta tym wątkiem śledztwa

Odpady były przechowywane w wynajętych halach, w pojemnikach typu mauser. Sposób ich składowania stwarzał zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska – podkreśla śląska policja.

Niebezpieczne odpady i fałszywa dokumentacja

Zgromadzony przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na postawienie mężczyźnie zarzutów udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz organizacji nielegalnego składowiska odpadów.

57-latek miał także uczestniczyć w nielegalnym obrocie, transporcie i porzucaniu odpadów niebezpiecznych w kilku miejscowościach regionu: we Wręczycy Małej, Wrzosowej i Zawierciu.

Wśród zarzutów znalazły się również przestępstwa związane z poświadczaniem nieprawdy w dokumentacji dotyczącej obrotu odpadami, w tym w kartach przekazania 160 ton odpadów, a także przywłaszczeniem wózka widłowego wykorzystywanego do przestępczej działalności.

Wielomilionowe straty i zagrożenie dla środowiska

Główny akt oskarżenia w tej sprawie trafił do sądu wiosną 2025 roku i objął osiem osób. Zarzucono im udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz nielegalny obrót, transport i porzucanie niebezpiecznych odpadów w ilości co najmniej 5,3 tys. ton. Koszt ich usunięcia oszacowano na 54 miliony złotych.

Grozi mu do 15 lat więzienia.

Po przeprowadzonych badaniach okazało się, że porzucane przez gang odpady zawierały związki o właściwościach rakotwórczych, toksycznych, drażniących lub żrących.

Śląska policja od lat podkreśla, że problem tzw. mafii śmieciowej jest poważnym zagrożeniem. Zamiast utylizować odpady w specjalistycznych miejscach, przestępcy zakopują je w lasach czy porzucają na nieużytkach lub w halach. Niebezpieczne substancje mogą przenikać do gleby i wód gruntowych, powodując nieodwracalne szkody – alarmują funkcjonariusze.

Mafia śmieciowa – problem ogólnopolski

W nadzorowanym przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach największym śledztwie dotyczącym mafii śmieciowej zarzuty usłyszało już ponad 150 osób, z czego 64 były tymczasowo aresztowane. Postępowanie obejmuje działalność kilku grup przestępczych i 56 miejsc w całym kraju, gdzie porzucano niebezpieczne odpady.

Za nielegalne składowanie odpadów grożą surowe kary finansowe, kara więzienia oraz obowiązek pokrycia kosztów usunięcia odpadów i rekultywacji terenu. W praktyce jednak, jak podkreślają śledczy, ostatecznie koszty utylizacji często spadają na samorządy.