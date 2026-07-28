Latami oszukiwał sklepy jednym „trikiem”. Wytropili go kryminalni

Jak poinformowała we wtorek śląska policja, 46-letni mieszkaniec rudy śląskiej był pracownikiem jednego z centrów dystrybucyjnych. Miał tam dostęp do zrealizowanych już bonów.
„46-latek zacierał na nich ślady ich wykorzystania, a następnie wprowadzał w błąd obsługę kasową i wykorzystywał bony do rozliczenia swoich zakupów” – opisywali policjanci.
Śledczy ustalili, że w ten sposób mężczyzna działał co najmniej od 2018 r., a do popełnienia przestępstw mógł wykorzystać nawet 23 tys. bonów. Straty jego pracodawcy zostały wstępnie oszacowane na ponad 800 tys. zł.
Policjanci w tej sprawie zabezpieczyli gotówkę oraz bony ze śladami wykorzystania, a także narzędzia służące do ich przerabiania. Ponadto w miejscu zamieszkania podejrzanego śledczy natrafili na pochodzący z przestępstw alkohol oraz środki czystości.
Mężczyzna dopowie za przerabianie dokumentów i użycie ich jako autentyczne oraz liczne oszustwa. Za popełnione przestępstwa może mu grozić kara do 12 lat więzienia. Decyzją prokuratora został objęty dozorem policji. Cały proceder wykryli mundurowi z Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach.