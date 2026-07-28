RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Latami oszukiwał sklepy jednym „trikiem”. Wytropili go kryminalni

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 28 lipca (10:51)

46-latek z Rudy Śląskiej przez kilka lat przerabiał bony towarowe tak, aby zatrzeć ślady ich wykorzystania i ponownie płacił nimi w sklepach. W końcu wpadł jednak w ręce śląskiej policji – poinformowały we wtorek służby. Z ustaleń mundurowych wynika, że mężczyzna przerobił kilkadziesiąt tysięcy bonów, a straty oszacowano na co najmniej 800 tys. zł.

Latami oszukiwał sklepy jednym „trikiem”. Wytropili go kryminalni
Latami oszukiwał sklepy jednym trikiem. Wytropili go kryminalni/fot. Policja Śląska /materiały udostępnione
  • Na Śląsku 46-latek przez kilka lat oszukiwał sklepy.
  • Nieuczciwy pracownik usuwał ślady wykorzystania bonów, by płacić nimi za swoje zakupy.
  • Jakie grożą mu konsekwencje?
  • Najważniejsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24

Jak poinformowała we wtorek śląska policja, 46-letni mieszkaniec rudy śląskiej był pracownikiem jednego z centrów dystrybucyjnych. Miał tam dostęp do zrealizowanych już bonów.

„46-latek zacierał na nich ślady ich wykorzystania, a następnie wprowadzał w błąd obsługę kasową i wykorzystywał bony do rozliczenia swoich zakupów” – opisywali policjanci.

Śledczy ustalili, że w ten sposób mężczyzna działał co najmniej od 2018 r., a do popełnienia przestępstw mógł wykorzystać nawet 23 tys. bonów. Straty jego pracodawcy zostały wstępnie oszacowane na ponad 800 tys. zł.

Policjanci w tej sprawie zabezpieczyli gotówkę oraz bony ze śladami wykorzystania, a także narzędzia służące do ich przerabiania. Ponadto w miejscu zamieszkania podejrzanego śledczy natrafili na pochodzący z przestępstw alkohol oraz środki czystości.

Mężczyzna dopowie za przerabianie dokumentów i użycie ich jako autentyczne oraz liczne oszustwa. Za popełnione przestępstwa może mu grozić kara do 12 lat więzienia. Decyzją prokuratora został objęty dozorem policji. Cały proceder wykryli mundurowi z Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: oszustwo

Nie przegap

Najważniejsze Fakty

Dalsza część artykułu pod materiałem video: