Koleje Śląskie i Rybnik podpisały porozumienie. Co się zmieni?

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Samorząd Rybnika i Koleje Śląskie podpisały porozumienie o współpracy w przypadku poważnych utrudnień w ruchu kolejowym. Dzięki niemu w sytuacjach awaryjnych bilety na pociąg mają być honorowane w autobusach komunikacji miejskiej w Rybniku – podali przedstawiciele kolejowego przewoźnika.

Samorząd Rybnika oraz Koleje Śląskie zawarły umowę, która ma zapewnić pasażerom możliwość kontynuowania podróży nawet w przypadku poważnych awarii lub wstrzymania ruchu pociągów.

W takich sytuacjach osoby posiadające ważny bilet Kolei Śląskich będą mogły bez dodatkowych opłat korzystać z miejskich autobusów w Rybniku.

To pierwsze tego typu porozumienie Kolei Śląskich z miastem spoza struktur Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, która zrzesza 41 gmin centralnej części regionu.

Wspólny system transportu

Władze Rybnika podkreślają, że współpraca z Kolejami Śląskimi to nie tylko rozwiązanie na czas kryzysu, ale także krok w stronę zintegrowanego transportu publicznego.



Współpraca pomiędzy miastem Rybnik i Kolejami Śląskimi ma znaczenie nie tylko w sytuacjach awaryjnych. Jest również przykładem myślenia o transporcie publicznym jako o jednym systemie, w którym kolej i komunikacja miejska wzajemnie się uzupełniają – zaznaczył wiceprezydent Rybnika Arkadiusz Marcol.

Nowe połączenia i większe możliwości

Koleje Śląskie przypominają, że wraz z jesienną korektą rozkładu jazdy mieszkańcy Rybnika zyskali więcej możliwości podróżowania koleją. Od 30 sierpnia pociągi linii S72 kursują na trasie Rybnik – Żory – Pszczyna, a część z nich została wydłużona do Bielska-Białej, Czechowic-Dziedzic i Żywca.

To efekt zakończenia prac modernizacyjnych na linii kolejowej nr 148.

W dni robocze na linii S72 kursuje 11 par pociągów, a w dni wolne 7 par. Większość połączeń dociera do Bielska-Białej, Czechowic-Dziedzic i Pszczyny, a jedno połączenie jest wydłużone do Żywca.

Koleje Śląskie są głównym regionalnym przewoźnikiem kolejowym w województwie śląskim. Rocznie z ich usług korzysta około 22 milionów pasażerów. Obecnie możliwości przewozowe są ograniczone z powodu przebudowy katowickiego węzła kolejowego, która potrwa do 2028 roku.