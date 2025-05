Knurów – niewielkie miasto na Śląsku to miejsce, gdzie w pierwszej turze wyborów prezydenckich głosowano niemal identycznie jak w całym kraju. Niezwykle podobne są także wyniki dotyczące frekwencji. To właśnie w tym miejscu dziś rozpoczyna się akcja RMF FM pod nazwą "Twój głos to Twoja przyszłość".