Katowice świętują koncertowo

RMF24

Plejada muzycznych gwiazd, gitarowy happening z legendą blues-rocka, różnorodne atrakcje dla całych rodzin, a to wszystko całkowicie za darmo. W drugi weekend września Katowice hucznie świętować będą 161. rocznicę nadania praw miejskich.

Urodziny Miasta „Kocham Katowice” to festiwal muzyczny, który odbędzie się 11-13 września. Główna scena ponownie stanie na terenie Strefy Kultury, gdzie w piątek, 11 września i sobotę, 12 września możemy spodziewać się doskonale znanych przebojów, a także spektakularnych muzycznych powrotów. Na jednej scenie spotkają się wschodzące, jak i uznane gwiazdy hip-hopu, znani twórcy muzyki elektronicznej, jak i artyści, którzy wielkimi literami zapisali się już w historii rodzimej muzyki.

Na jeden wrześniowy weekend Katowice stają się muzycznym sercem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Jak przystało na pierwsze w Polsce Miasto Kreatywne UNESCO w dziedzinie muzyki, świętujemy swoje urodziny wraz z artystami z najwyższej półki. Nic dziwnego, że co roku Strefa Kultury zapełnia się tysiącami mieszkańców Katowic, ale i gośćmi z całej Metropolii, a nawet odległych zakątków kraju – mówi Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice.

Całość w piątkowe popołudnie (o godz. 16.00) rozpocznie gitarowy happening z zespołem Dżem. Ponownie jak przed rokiem, spotkamy się na placu przed Teatrem Śląskim, by wykonać jeden z przebojów tej legendarnej formacji. W trakcie pierwszej edycji wydarzenia pięknie wybrzmiał „Wehikuł czasu”, tym razem motywem przewodnim będzie utwór „Naiwne pytania” z kultowym refrenem „W życiu piękne są tylko chwile”. Do wspólnego grania zaproszeni są wszyscy gitarzyści, niezależnie od wieku, doświadczenia i rodzaju instrumentu, na którym grają (można również zagrać na ukulele). Udział w gitarowym happeningu jest bezpłatny, a liczba miejsc jest ograniczona (obowiązują zapisy, link do formularza rejestracyjnego znajduje się na stronie internetowej www.miasto-ogrodow.eu). Gościem specjalnym jest Beltaine.

Zdj. R. Kazimierczak / materiały prasowe



Pierwszego dnia Urodzin Miasta „Kocham Katowice” (11 września), na terenie Strefy Kultury szykują się spotkania z muzycznymi gwiazdami, których koncertowa ekspresja nie pozwoli spokojnie ustać w miejscu.

Koncert otworzy zespół Viverny (godz. 16.00), który zdobył pierwsze miejsce w tegorocznym konkursie KatoGwiazdy.

Następnie na scenę wejdzie BRK znany również jako Barry Black. To producent, kompozytor i wokalista, którego działalność niezmiennie łączy najwyższa jakość produkcji z ogromnym wyczuciem różnych gatunków i brzmień. Jego miłość do czarnej muzyki, hip-hopu, neo soulu czy masywnego funku jest doskonale znana. Z sukcesem rozwija solową ścieżkę artystyczną, w której nie ma miejsca na kompromisy oraz tworzy wyjątkowe kolaboracje z wieloma artystami.



Bass Astral dorzuci do urodzinowego muzycznego tortu połączenie nowoczesnej elektroniki i klubowego brzmienia. Jego występy wykraczają poza klasyczną formułę koncertu, tworząc intensywne, pulsujące widowisko, które równie dobrze odnajduje się na klubowych scenach, jak i podczas dużych festiwali. W swoim programie złoży hołd muzycznym tradycjom Katowic i Górnego Śląska.



Piątek będzie też dniem wielkich powrotów na scenę „Kocham Katowice”. Ponownie stanie na niej Grubson, który w 2023 roku pełnił funkcję jednego z dyrektorów artystycznych Urodzin Katowic. Artysta, który ma już stałe miejsce w czołówce polskiej sceny muzycznej i może pochwalić licznymi współpracami, zapewni w trakcie urodzinowego koncertu ogromne pokłady energii, którą wyzwala jego świetny kontakt z publicznością.

W 2022 roku jednym z dyrektorów artystycznych Urodzin Miasta „Kocham Katowice” był Vito Bambino. W tym roku usłyszymy go w roli headlinera pierwszego dnia festiwalu. Jego piątkowy koncert będzie jedyną od trzech lat okazją, by zobaczyć artystę na żywo podczas bezpłatnego wydarzenia.

VitoBambino zdj. Hubert Misiaczyk / materiały prasowe



W sobotę, 12 września scenę Urodzin Miasta opanuje najpierw katowicki zespół Sami (godz. 16.00). Następnie wkroczy na nią Łąki Łan. To będzie eksplozja koloru i muzycznego szaleństwa, które od lat są znakiem rozpoznawczym zespołu.



Tuż po nich Kasia Sienkiewicz zaprezentuje bardziej osobiste i autorskie oblicze swojej muzycznej działalności, wnosząc do programu urodzinowej imprezy przestrzeń na melodie, emocje i wrażliwość. Pod koniec sierpnia artystka podbiła sopocką publiczność festiwalu Top of the Top, zajmując trzecie miejsce w konkursie o słynnego Bursztynowego Słowika.

Wydarzeniem soboty będzie koncert SISTARS – zespołu, którego powrót na scenę jest jednym z najgłośniejszych wydarzeń na polskiej scenie muzycznej. 12 września w Katowicach formacja zagra swój pierwszy od ponad 10 lat, a zarazem jedyny w 2026 roku otwarty koncert plenerowy, dając publiczności niezwykle rzadką możliwość usłyszenia na żywo utworów, które na początku XXI wieku wyznaczały nowe kierunki w soulu, R&B i hip-hopie. Natalia Przybysz dobrze zna już atmosferę Urodzin Katowic, bowiem w 2024 roku była dyrektorką artystyczną „Kocham Katowice” (obok braci Kacperczyk). Smaczkiem niech będzie też fakt, że obie siostry Przybysz – podobnie jak Katowice – świętują we wrześniu swoje urodziny.

FUKAJ zdj. Miko Marczuk / materiały prasowe



Finał muzycznego maratonu w Strefie Kultury będzie należeć do Fukaja. Artysta w krótkim czasie zbudował niezwykle silną pozycję wśród młodej publiczności, łącząc współczesny hip-hop z melodyjnością, emocjonalnymi tekstami i nowoczesną produkcją, dzięki czemu jego utwory osiągają wielomilionowe zasięgi.



Najmłodsi też nie będą się nudzić. Festiwalowe miasteczko „Kocham Katowice” będzie się składać z kilku stref: muzycznej, wypoczynkowo-gastronomicznej oraz dla dzieci. Na terenie Strefy Kultury stanie kolorowy park rozrywki złożony z pięciu atrakcji, które przeniosą najmłodszych uczestników wprost w świat planet, astronautów i międzygalaktycznych przygód. Centralnym punktem strefy będzie gigantyczna, wysoka na 8 metrów Zjeżdżalnia KOSMOS. Obok stanie Stacja Kosmiczna, czyli rozbudowany dmuchany plac zabaw, na którym mali odkrywcy rozpoczną swoją międzyplanetarną misję.

Ci, którzy marzą o podboju kosmosu, będą mogli zdobyć 6-metrową Górę Wspinaczkową ASTRONAUTA, a następnie zmierzyć się z planetarnym Wipe Outem - wielką, blisko 18-metrową areną pełną ruchu, zabawy i wyzwań. Na finał czekać będzie 14-metrowy Kosmiczny Bieg - tor przeszkód, na którym liczyć się będą szybkość, zwinność i energia godna prawdziwych astronautów. Łącznie powstanie kilkaset metrów kwadratowych do zabawy. Kosmiczna tematyka nie jest przypadkowa - to oczywiście nawiązanie do katowickiego Spodka, który w tym roku świętuje swoje 55. urodziny.

Kosmiczną energię dopełni strefa animacji i warsztatów przygotowana przez Bajkę Pana Kleksa. W namiocie mali odkrywcy wezmą udział w rodzinnych rozgrywkach z grami wielkoformatowymi XXL oraz w quizie pełnym ciekawostek o Katowicach. Dla miłośników prac twórczych szykują się warsztaty „Łyżeczkowy Katowiczanin”, podczas których powstaną unikatowe postacie mieszkańców miasta, a także zajęcia z kleksografii „Katowickie Kleksy”, gdzie barwne plamy zamienią się w małe dzieła sztuki. Będzie też stoisko z błyszczącymi, brokatowymi tatuażami w motywach pełnych kosmicznego blasku.

Zdj. R. Kaźmierczak / materiały prasowe



Specjalne miejsca, wyjątkowe wykonania

Częścią obchodów Urodzin Miasta „Kocham Katowice”, a zarazem zwieńczeniem urodzinowego weekendu, będzie niezwykły koncert, który rozpocznie się w niedzielę, 13 września o godz. 20.00. W świeżo odrestaurowanym budynku dawnej łaźni „Gwarek” Muzeum Śląskiego swoją muzyczną opowieść rozpocznie duet Stechek, czyli wirtuozerski zespół Piotra i Pawła Steczków. Ich styl to połączenie muzyki filmowej z world music, klasyką i melodyjnym jazzem. Olśniewają szerokim instrumentarium - na scenie wykorzystują skrzypce, fortepian, akordeon, oryginalne syntezatory analogowe oraz egzotyczne instrumenty takie jak duduk, zurna, fujara, shakuhachi, ney. Wstęp wolny – obowiązują bezpłatne wejściówki (do odebrania w kasie instytucji Katowice Miasto Ogrodów.

9 września o godz. 18.00 z okazji 161-lecia urodzin Miasta Katowice w parafii ewangelickiej Zmartwychwstania Pańskiego odbędzie się nabożeństwo międzyreligijne „W Duchu Asyżu”, którego uczestnicy będą prosić Boga o pokój i wzajemny szacunek. Uzupełnieniem spotkania będzie koncert „Fratres” – muzyczna kontynuacja medytacji wokół idei pokoju i solidarności ludzkiej. W kościele ewangelickim usłyszymy znakomitych artystów: Orkiestrę Muzyki Nowej pod batutą Szymona Bywalca, Zespół Śpiewaków Camerata Silesia pod kierunkiem Anny Szostak, a także solistów: Elżbieta Grodzka-Łopuszyńska, Kari Sál – śpiew, Adam Bałdych – skrzypce solo, Mateusz Kaszuba – fortepian, Roman Chraniuk – kontrabas, Dawid Fortuna – perkusja.

Z kolei 13 września o godz. 18.00 w Archikatedrze Chrystusa Króla odbędzie się msza św. w intencji miasta. Częścią nabożeństwa będzie prawykonanie specjalnie skomponowanej na tę okazję Missa diatonica na chór i kwintet blaszany Wojciecha Stępnia. W archikatedrze zabrzmi także fanfara-marsz na kwintet dęty blaszany, podobnie jak Missa diatonica, został napisany dla Miasta Katowice. Aby uwypuklić uroczysty, dostojny charakter tego utworu i podkreślić jego związek z dziedzictwem przemysłowym Katowic kompozytor wykorzystał fragment mało znanej górnośląskiej pieśni górniczej.

Utwory wykonają: kwintet dęty Gryfnioki, Chór Kameralny BEATITUDO pod dyrekcją Krzysztofa Dudzika oraz Zespół Kameralny Santarello prowadzony przez Iwonę Bańską. Przy organach zasiądzie Daniel Strządała.