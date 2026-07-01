Zaczęło się od jazdy pod prąd. Policyjny pościg w Katowicach
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Policyjny pościg miał miejsce na ulicach Katowic. Uszkodzonych zostało kilka samochodów. Informację o tym zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.
Najpierw kierowca w samym centrum miasta jechał pod prąd. Zauważyli to policjanci i chcieli go zatrzymać, ale mężczyzna zaczął uciekać.
W czasie pościgu uciekinier uszkodził kilka samochodów. Ostatecznie został zatrzymany na jednej z sąsiednich ulic.
Badanie wykazało, że zatrzymany mężczyzna jest pijany. Co więcej, samochód którym jechał, został wcześniej skradziony.