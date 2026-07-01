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Zaczęło się od jazdy pod prąd. Policyjny pościg w Katowicach

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 1 lipca (13:33)

Policyjny pościg miał miejsce na ulicach Katowic. Uszkodzonych zostało kilka samochodów. Informację o tym zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Zaczęło się od jazdy pod prąd. Policyjny pościg w Katowicach
Policyjny pościg w Katowicach. Kilka aut uszkodzonych (fot. Gorąca Linia RMF FM) /materiały udostępnione

Najpierw kierowca w samym centrum miasta jechał pod prąd. Zauważyli to policjanci i chcieli go zatrzymać, ale mężczyzna zaczął uciekać. 

W czasie pościgu uciekinier uszkodził kilka samochodów. Ostatecznie został zatrzymany na jednej z sąsiednich ulic. 

Badanie wykazało, że zatrzymany mężczyzna jest pijany. Co więcej, samochód którym jechał, został wcześniej skradziony.

Źródło: RMF24
Tagi: Katowice

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