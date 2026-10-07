Karambol na drodze w Śląskiem. Zderzyło się osiem pojazdów, są ranni

RMF24

Co najmniej cztery osoby zostały ranne w wyniku zderzenia aż ośmiu pojazdów na drodze krajowej nr 78 w Śląskiem. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje natomiast o dwóch ofiarach śmiertelnych, czego na razie nie potwierdza policja.

W środę przed godz. 14:00 na drodze krajowej nr 78, w pobliżu miejscowości Poręba (pow. zawierciański, woj. śląskie), doszło do karambolu.

Oficer prasowy Komendy Powiatowej PSP w Zawierciu kapitan Grzegorz Nowak poinformował, że zderzyły się ze sobą dwa samochody ciężarowe. W trakcie działań strażaków okazało się jednak, że między nimi znajduje się uszkodzony samochód osobowy.

Kiedy na drodze powstał zator, najpewniej kolejne pojazdy zaczęły wpadać na siebie - relacjonował z kolei reporter RMF FM Marcin Buczek. Zderzyło się w sumie osiem pojazdów.

Cztery osoby zostały przetransportowane do szpitala. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała natomiast o dwóch ofiarach śmiertelnych, czego na razie nie potwierdza policja.

Na miejscu pracuje 14 zastępów straży pożarnej, w tym specjalistyczna grupa ratownictwa technicznego z Dąbrowy Górniczej, a także policjanci i zespoły ratownictwa medycznego.

Obwodnica Zawiercia jest zablokowana; policja kieruje kierowców na objazd starą DK78 przez Porębę. Utrudnienia w miejscu wypadku mogą potrwać kilka godzin - jeśli się zakończą, artykuł zostanie zaktualizowany.