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Karambol na A4. Zderzyło się siedem aut, występują duże utrudnienia

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 8 października (08:23) Aktualizacja: Dzisiaj, 8 października (09:26)

Siedem samochodów zderzyło się o poranku na autostradzie A4, na 323. kilometrze, w Rudzie Śląskiej. Trzy osoby zostały ranne. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. „Ruch w kierunku Katowic na czas lądowania ruch zostanie zamknięty w obu kierunkach” - informowała śląska policja. Utworzył się potężny korek, który zaczyna się już na wysokości Zabrza.

Karambol na A4. Zderzyło się siedem aut, występują duże utrudnienia
Zdj. poglądowe /Shutterstock

Poważny wypadek na A4 w kierunku Katowic

Na A4, na odcinku w. Zabrze Południe - w. Ruda Śląska, na 323. kilometrze, zderzyło się siedem pojazdów. Policja poinformowała tuż po godz. 8, że ruch w kierunku Katowic odbywa się na razie pasem awaryjnym, lecz zostanie zamknięty w obu kierunkach z uwagi na lądowanie śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 

Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń służb pracujących na miejscu. Jeśli to możliwe, zalecamy korzystanie z dróg alternatywnych - zaapelowała śląska policja.

Trzy osoby zostały ranne. Reporterka RMF FM Anna Kropaczek informuje, że jedna osoba została przewieziona do szpitala na badania. Utworzył się już potężny korek, który zaczyna się na wysokości Zabrza. 

 


Źródło: RMF24
Tagi: wypadek A4 karambol
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