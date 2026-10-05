Górnicy protestowali w centrum Katowic. Jakie są ich postulaty?

RMF24

Górniczy protest w centrum Katowic. Przed siedzibą Ministerstwa Energii demonstrowali dzisiaj związkowcy, którzy domagają się m.in. wstrzymania planu likwidacji w najbliższych latach kopalń Sośnica i Bolesław Śmiały.

Protest związkowców rozpoczął się o godz. 10.00 przed siedzibą Ministerstwa Energii w Katowicach. Górnicy domagają się wydłużenia funkcjonowania kopalń Sośnica i Bolesław Śmiały o kolejne 4-5 lat. Ich zdaniem, pod ziemią wciąż znajduje się około 5 milionów ton węgla, który mógłby być wydobywany.

Przekonują, że zamknięcie zakładów to nie tylko utrata miejsc pracy, ale również zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Fot. Anna Kropaczek

Krytyka polityki rządu i Unii Europejskiej

Uczestnicy demonstracji podkreślają, że obecne decyzje mogą negatywnie wpłynąć na całą Polskę, a nie tylko na region Śląska.

Tu chodzi o coś więcej. To nie jest kwestia Śląska i górnictwa. To jest kwestia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Nasz system energetyczny znajduje się w opłakanym stanie, a będzie tylko gorzej, dlatego, że konsekwentnie przestawiamy swoją energetykę na gaz, którego nie mamy. Więc my potrzebujemy powrotu do węgla, wstrzymania właśnie decyzji w sprawie likwidacji takich kopalń jak Bolesław Śmiały czy Sośnica, wstrzymania nadmiernego importu węgla, no i również uruchomienia nowej odkrywki dla elektrowni Bełchatów. Chodzi o odkrywkę Złoczew – mówił w rozmowie z reporterką RMF FM Anną Kropaczek przewodniczący Związku Zawodowego Sierpień 80 Bogusław Ziętek.

Wśród postulatów związkowców znalazło się także żądanie wyjścia Polski z Zielonego Ładu.