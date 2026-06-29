W niedzielę około godziny 1.45 dyżurny częstochowskiej policji otrzymał zgłoszenie, że na klatce schodowej w bloku przy ulicy Kilińskiego w Częstochowie leży chłopczyk, który płacze i prosi o pomoc.
Na szczęście usłyszeli to sąsiedzi, którzy zareagowali i powiadomili policjantów.
Policja odkryła szokujące zaniedbania
Po przyjeździe na miejsce funkcjonariusze zauważyli, że chłopiec ma poważny uraz nogi. Dziecko zostało natychmiast przewiezione do szpitala, gdzie przeszło operację.
W mieszkaniu, z którego wyszedł 5-latek, policjanci zastali jeszcze dwoje dzieci w wieku 4 i 11 lat. Opiekę nad nimi sprawowała matka oraz jej znajomy, którzy w momencie interwencji spali.
Pijani opiekunowie i interwencja sądu rodzinnego
Badanie alkomatem wykazało, że matka chłopca miała dwa promile alkoholu w organizmie, a jej znajomy – jeden promil.
Dzieci natychmiast zostały przekazane do placówki opiekuńczej. Matce postawiono zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo.
Sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny.