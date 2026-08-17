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Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności ataku nożownika na 31-letnią Ukrainkę w Częstochowie. Sprawca - również obywatel Ukrainy – został zatrzymany. Informację o tym zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Atak nożownika w Częstochowie. 31-latka w ciężkim stanie (zdj. ilustracyjne)

Atak nożownika w Częstochowie. 31-latka w ciężkim stanie (zdj. ilustracyjne) / RMF FM

Jak dowiedziała się reporterka RMF FM Anna Kropaczek, 31-latka jest w szpitalu w stanie ciężkim, ale niezagrażającym jej życiu.

Do ataku doszło w niedzielę około 21.00 na ul. Wolności w Częstochowie. 37-letni mężczyzna czterokrotnie ugodził nożem kobietę. Został zatrzymany.

Napastnik był pijany – miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Po wytrzeźwieniu zostanie przesłuchany.

Na razie nie jest jasne, czy napastnik i poszkodowana znali się. Nie wiadomo również, jaki mógł być motyw ataku.

