Akt wandalizmu w Sosnowcu. Pomnik ofiar getta w gruzach

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W niedzielę zniszczono pomnik upamiętniający ofiary getta sosnowieckiego na placu Braci Kożuchów. Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński zapowiada odbudowę monumentu i apeluje o pomoc w schwytaniu sprawców.

Pomnik, który od 1995 roku przypominał o tragicznych losach Żydów zamordowanych przez Niemców podczas II wojny światowej, został rozbity. Informację o dewastacji przekazał prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński, wyrażając swoje oburzenie i zdecydowanie potępiając ten czyn.

Policja szuka sprawców

Trwają intensywne poszukiwania osób odpowiedzialnych za zniszczenie pomnika. Prezydent miasta zaapelował do wszystkich, którzy mogą posiadać informacje na temat zdarzenia, o kontakt z policją. Zapowiedział także, że oczekuje szybkiego ustalenia i ukarania sprawców.

Arkadiusz Chęciński zadeklarował, że pomnik zostanie odbudowany i ponownie stanie na placu Braci Kożuchów. „Nie ma i nie będzie mojej zgody na bezczeszczenie miejsc pamięci” – podkreślił prezydent.