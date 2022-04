Akcja pod ziemią w kopalni Pniówek została wstrzymana. Rejon stał się niebezpieczny dla prowadzenia akcji ratowników – zadecydował sztab. Wczoraj wieczorem pod ziemią doszło do kolejnych wybuchów. 10 ratowników zostało poszkodowanych. W środę po wybuchu 7 innych jest zaginionych, zginęło wtedy też 5 górników.

Transparent i znicze przed wejściem na teren kopalni Jastrzębskiej Spółki Węglowej Pniówek w Pawłowicach / Zbigniew Meissner / PAP

Po czwartkowych wybuchach w kopalni Pniówek w Pawłowicach sztab akcji zdecydował o odstąpieniu od akcji poszukiwawczej siedmiu zaginionych górników i o izolowaniu tej części kopalni, żeby nie zagrażała ludziom w pozostałej części zakładu.

"Jest to bardzo trudna decyzja" - powiedział Tomasz Cudny, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej, do której należy kopalnia.

"Od 19.40 do teraz ratownicy w bazie, która została bardzo daleko odsunięta od miejsca zdarzenia, odczuli siedem wybuchów. Nie wiemy skąd następuje dopływ tlenu, ponieważ wzrost stężenia metanu w tej sytuacji powinien nam pomagać" - mówił.

Cudny nie daje nadziei na szybkie wznowienie akcji. Mówi wprost, że nie jest to kwestia dni czy miesiąca.

Prezes JSW Tomasz Cudny (L), dyrektor ds. pracy w kopalni JSW Aleksander Szymura (2P), prezes Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego Piotr Buchwald (2L) i wiceprezes JSW ds. Technicznych i operacyjnych Edward Paździorko (P) podczas wypowiedzi dla mediów przed wejściem na teren kopalni Jastrzębskiej Spółki Węglowej Pniówek

Cztery wybuchy w czwartek - 10 poszkodowanych

Wieczorem w kopalni, gdzie trwa akcja ratownicza po środowych wybuchach metanu, doszło do kolejnych czterech eksplozji. Pierwsza nastąpiła podczas wycofywania z tego miejsca dwóch pięcioosobowych zastępów ratowników górniczych. Poszkodowanych zostało 10 górników, 8 z nich trafiło do szpitali.

"Kiedy ratownicy rozpoczęli pracę przy wydłużaniu lutniociągu w rejonie ściany N-6 było bezpiecznie, potem parametry atmosfery zaczęły się tam drastycznie zmieniać" - poinformował w nocy szef akcji ratowniczej w kopalni Pniówek w Pawłowicach Arkadiusz Frymarkiewicz.

Jeden z poszkodowanych został przetransportowany śmigłowcem do Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach-Ochojcu i informacje na jego temat są dobre - donosi reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Mężczyzna jest mocno potłuczony, ma obrażenia głowy i klatki piersiowej, ale jeszcze dziś zostać wypisany do domu.

Wiadomo, że nikt w nocy nie trafił do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Tam w dalszym ciągu przebywa 10 górników poparzonych po środowych wybuchach metanu. 5 z nich nadal leży w oddziale intensywnej terapii

Tragiczna środa

W środę kwadrans po północy w kopalni Pniówek w Pawłowicach doszło do pierwszego wybuchu i zapalenia metanu.

Zgodnie z informacjami Jastrzębskiej Spółki Węglowej, do której należy zakład, w rejonie prowadzącej wydobycie ściany N-6 na poziomie 1000 metrów było 42 pracowników.

W czasie, gdy akcję prowadziły dwa zastępy ratowników, poszukujące trzech pracowników, doszło do wtórnego wybuchu. Według JSW obie eksplozje dzieliły niespełna trzy godziny.

Dotąd potwierdzono śmierć pięciu ofiar katastrofy. Do czasu kolejnych, czwartkowych wybuchów sześć osób było w ciężkim stanie. Kilkunastu pracowników było lżej rannych. Akcja ratownicza zmierzała do dotarcia do siedmiu zaginionych.