Afera w Częstochowie. Grupa przestępcza miała przejąć majątek uczelni

Zorganizowana grupa przejmuje uczelnię
Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji, we współpracy z Prokuraturą Okręgową w Częstochowie, rozbili grupę przestępczą, która miała przejąć majątek jednej z niepublicznych uczelni. Jak ustalili śledczy, mechanizm działania opierał się na wykorzystaniu przerobionego dokumentu, którym posłużono się w sierpniu 2023 roku w jednej z warszawskich kancelarii notarialnych.
Dokument ten miał potwierdzać powołanie jednego z mężczyzn do honorowej rady organu założycielskiego uczelni, co umożliwiło przejęcie kontroli nad instytucją i odwołanie dotychczasowego rektora.
Milionowe straty uczelni i najemców
Według ustaleń śledczych, grupa przywłaszczyła prawa majątkowe organu założycielskiego oraz uczelni, w tym nieruchomości o łącznej wartości około 29 milionów złotych. Dodatkowo, na rachunkach bankowych zabezpieczono środki w wysokości około 5,5 miliona złotych oraz 300 tysięcy euro.
Śledztwo obejmuje także wątek oszustw na szkodę najemców nieruchomości, którzy – jak wynika z ustaleń – byli wprowadzani w błąd co do uprawnień do pobierania czynszów. Straty z tego tytułu sięgają około 4 milionów złotych. Ponadto, przy zawieraniu umów leasingu samochodów, firmy leasingowe zostały doprowadzone do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o wartości około 3,5 miliona złotych.
Zarzuty i tymczasowe aresztowania
Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali 10 osób.
W prokuraturze dwóch mężczyzn usłyszało zarzuty założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, a pozostałych 8 osób udziału w tej grupie – poinformowali śledczy.
Podejrzanym przedstawiono także zarzuty posługiwania się przerobionym dokumentem, przywłaszczenia praw majątkowych, oszustw na szkodę najemców i firm leasingowych oraz prania pieniędzy. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu trzech osób.
Podejrzantm grozi kara do 25 lat pozbawienia wolności.