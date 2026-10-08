Afera w Częstochowie. Grupa przestępcza miała przejąć majątek uczelni

RMF24

Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało 10 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która miała przejąć majątek jednej z częstochowskich uczelni. Wartość przejętych nieruchomości i środków finansowych szacowana jest na ponad 30 milionów złotych.

Zorganizowana grupa przejmuje uczelnię

Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji, we współpracy z Prokuraturą Okręgową w Częstochowie, rozbili grupę przestępczą, która miała przejąć majątek jednej z niepublicznych uczelni. Jak ustalili śledczy, mechanizm działania opierał się na wykorzystaniu przerobionego dokumentu, którym posłużono się w sierpniu 2023 roku w jednej z warszawskich kancelarii notarialnych.

Dokument ten miał potwierdzać powołanie jednego z mężczyzn do honorowej rady organu założycielskiego uczelni, co umożliwiło przejęcie kontroli nad instytucją i odwołanie dotychczasowego rektora.

Milionowe straty uczelni i najemców

Według ustaleń śledczych, grupa przywłaszczyła prawa majątkowe organu założycielskiego oraz uczelni, w tym nieruchomości o łącznej wartości około 29 milionów złotych. Dodatkowo, na rachunkach bankowych zabezpieczono środki w wysokości około 5,5 miliona złotych oraz 300 tysięcy euro.

Śledztwo obejmuje także wątek oszustw na szkodę najemców nieruchomości, którzy – jak wynika z ustaleń – byli wprowadzani w błąd co do uprawnień do pobierania czynszów. Straty z tego tytułu sięgają około 4 milionów złotych. Ponadto, przy zawieraniu umów leasingu samochodów, firmy leasingowe zostały doprowadzone do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o wartości około 3,5 miliona złotych.

Zarzuty i tymczasowe aresztowania

Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali 10 osób.

W prokuraturze dwóch mężczyzn usłyszało zarzuty założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, a pozostałych 8 osób udziału w tej grupie – poinformowali śledczy.

Podejrzanym przedstawiono także zarzuty posługiwania się przerobionym dokumentem, przywłaszczenia praw majątkowych, oszustw na szkodę najemców i firm leasingowych oraz prania pieniędzy. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu trzech osób.

Podejrzantm grozi kara do 25 lat pozbawienia wolności.