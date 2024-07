29-letni mężczyzna w sobotni wieczór został postrzelony podczas rodzinnej imprezy. Trafił do szpitala. "W tej sprawie zatrzymany został 67-letni mieszkaniec powiatu przemyskiego" – przekazała w niedzielę rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Przemyślu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Prok. Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, która poinformowała o postrzeleniu mężczyzny podczas rodzinnej imprezy w Krasiczynie niedaleko Przemyśla, podkreśliła, że trwa ustalanie okoliczności zajścia. Weryfikowana jest także kwalifikacja prawna czynu.

"Prokuratura bierze pod uwagę wszystkie wersje zdarzenia" - powiedziała i zapewniła, że zakończyły się już oględziny miejsca, w którym doszło do postrzału.

Rzeczniczka przekazała także, że postrzelony mężczyzna to 29-letni mieszkaniec Rzeszowa. Przebywa on w szpitalu. Zatrzymany to z kolei 67-letni mieszkaniec powiatu przemyskiego.

"Osoba zatrzymana i osoba pokrzywdzona pozostają w relacjach rodzinnych" - dodała Taciuch-Kurasiewicz. Lokalne media informują, że to teść i zięć.

Kom. Katarzyna Kosturek z zespołu prasowego podkarpackiej policji poinformowała z kolei, że zawiadomienie o postrzeleniu mężczyzny w Krasiczynie wpłynęło w sobotę o godz. 23.50.