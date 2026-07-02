RMF24

Nastolatek z Rzeszowa został zatrzymany przez policję, gdy pędził hulajnogą elektryczną z prędkością 52 km/h. Okazało się, że 16-latek nie miał wymaganych uprawnień, a jego pojazd był pozbawiony blokady prędkości. Sprawa trafi do sądu rodzinnego.

Pędził przez centrum Rzeszowa na hulajnodze 52 km/h

Pędził przez centrum Rzeszowa na hulajnodze 52 km/h / Policja

W miniony czwartek policjanci patrolowali al. Piłsudskiego w Rzeszowie nieoznakowanym radiowozem. Ich uwagę zwrócił młody mężczyzna poruszający się hulajnogą elektryczną.

Funkcjonariusze postanowili sprawdzić prędkość, z jaką jedzie nastolatek.

Prędkość jak na motocyklu

Pomiar wykazał, że 16-latek poruszał się z prędkością aż 52 km/h. Co więcej, hulajnoga, którą kierował, mogła osiągnąć nawet 79 km/h.

Jak ustalili funkcjonariusze, pojazd miał ściągniętą blokadę prędkości. Dodatkowo nastolatek jechał ulicą, po której nie wolno poruszać się hulajnogą elektryczną.

Brak wymaganych uprawnień

W trakcie kontroli okazało się, że 16-latek nie posiadał przy sobie karty rowerowej, która jest obowiązkowa dla osób niepełnoletnich kierujących hulajnogą elektryczną.

Zebrane przez funkcjonariuszy materiały zostaną przekazane do sądu rodzinnego. Wymiar sprawiedliwości zdecyduje o dalszych konsekwencjach dla nastolatka.

Policja przypomina, że hulajnogi elektryczne muszą mieć ograniczenie prędkości, a osoby niepełnoletnie muszą posiadać odpowiednie uprawnienia.