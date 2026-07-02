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Ściągnięta blokada prędkości. 16-latek pędził hulajnogą przez centrum Rzeszowa

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 2 lipca (09:59)

Nastolatek z Rzeszowa został zatrzymany przez policję, gdy pędził hulajnogą elektryczną z prędkością 52 km/h. Okazało się, że 16-latek nie miał wymaganych uprawnień, a jego pojazd był pozbawiony blokady prędkości. Sprawa trafi do sądu rodzinnego.

Ściągnięta blokada prędkości. 16-latek pędził hulajnogą przez centrum Rzeszowa
Pędził przez centrum Rzeszowa na hulajnodze 52 km/h /Policja
  • Szybka jazda na hulajnodze elektrycznej jest bardzo niebezpieczna.
  • 16-latek z Rzeszowa pędził tym pojazdem z prędkością 52 km/h.
  • Jakie grożą mu konsekwencje?
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W miniony czwartek policjanci patrolowali al. Piłsudskiego w Rzeszowie nieoznakowanym radiowozem. Ich uwagę zwrócił młody mężczyzna poruszający się hulajnogą elektryczną. 

Funkcjonariusze postanowili sprawdzić prędkość, z jaką jedzie nastolatek.

Prędkość jak na motocyklu

Pomiar wykazał, że 16-latek poruszał się z prędkością aż 52 km/h. Co więcej, hulajnoga, którą kierował, mogła osiągnąć nawet 79 km/h. 

Jak ustalili funkcjonariusze, pojazd miał ściągniętą blokadę prędkości. Dodatkowo nastolatek jechał ulicą, po której nie wolno poruszać się hulajnogą elektryczną.

 

 

Brak wymaganych uprawnień

W trakcie kontroli okazało się, że 16-latek nie posiadał przy sobie karty rowerowej, która jest obowiązkowa dla osób niepełnoletnich kierujących hulajnogą elektryczną. 

Zebrane przez funkcjonariuszy materiały zostaną przekazane do sądu rodzinnego. Wymiar sprawiedliwości zdecyduje o dalszych konsekwencjach dla nastolatka. 

Policja przypomina, że hulajnogi elektryczne muszą mieć ograniczenie prędkości, a osoby niepełnoletnie muszą posiadać odpowiednie uprawnienia.

Źródło: RMF24

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