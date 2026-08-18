Pożar w sanockim skansenie. Nowe informacje z prokuratury

RMF24

W Prokuraturze Rejonowej w Sanoku zostało wszczęte śledztwo ws. pożaru na terenie skansenu w tym mieście. Płomienie zniszczyły m.in. drewniany zabytkowy kościół.

Pożar na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku miał miejsce w nocy z soboty na niedzielę.

Przed godz. 1 pracownicy ochrony obiektu zostali zaalarmowani sygnałem systemu antypożarowego. Stwierdzono, iż wewnątrz budynku zabytkowego XVII-wiecznego kościoła p.w. Św. Mikołaja widoczny jest ogień, a na zewnątrz wydobywają się płomienie. Niezwłocznie zatelefonowano do centrum powiadamiania ratunkowego - relacjonuje Marta Kolendowska-Matejczuk z Prokuratury Okręgowej w Krośnie.

W akcji gaśniczej brało udział blisko 140 strażaków. Niestety, nie udało się uratować ani świątyni, ani jej cennego wyposażenia. Częściowo zniszczone ogniem zostały dwa inne zabytkowe obiekty: „Niebocko Duże” oraz „Kołłątaj”. Wszystkie budynki były konstrukcji drewnianej, świątynia kryta gontem, a dwa pozostałe strzechą - opisuje rzeczniczka prokuratury.

Dla nas jest to niepowetowana strata. Jeden z najstarszych kościołów nie tylko na Podkarpaciu, ale i w Polsce, nasza perła uległa całkowitemu zniszczeniu - mówił po pożarze Marcin Krowiak, dyrektor sanockiego skansenu.



Dogaszanie pogorzeliska na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku (fot. Darek Delmanowicz) / PAP

Na miejscu pożaru odbyły się już oględziny z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa. Śledczy nie informują o ich wynikach.

Wszczęte śledztwo dotyczy przestępstwa opisanego w 163 artykule Kodeksu karnego. Przewiduje on karę nawet 10 lat więzienia dla osoby, która doprowadza do pożaru zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach.

W związku z pożarem sanocki skansen jest zamknięty do odwołania.

W trosce o bezpieczeństwo zwiedzających, pracowników oraz zbiorów muzealnych wszystkie zaplanowane imprezy i wydarzenia zostają odwołane. O ponownym otwarciu skansenu i wznowieniu działalności, poinformujemy w osobnym komunikacie. Prosimy o wyrozumiałość i przepraszamy za niedogodności! - czytamy na stronie placówki.

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku powstało w 1958 r. Zgromadzono w nim niemal 200 obiektów charakterystycznych dla budownictwa w południowo-wschodniej Polsce. Każdego roku skansen odwiedza ok. 140 tys. osób.