Pożar mieszkania w Tarnobrzegu. Bohaterska postawa sąsiada zasługuje na pochwałę

RMF24

Szybka reakcja mieszkańca zapobiegła tragedii w Tarnobrzegu. 51-letni mężczyzna został ewakuowany z płonącego mieszkania dzięki wspólnej interwencji policjantki, żołnierki Wojsk Obrony Terytorialnej oraz sąsiada, który jako pierwszy ruszył z pomocą.

Pożar przy ul. Zwierzynieckiej w Tarnobrzegu. Dramatyczne sceny po godzinie 21

Do pożaru doszło w piątek 26 czerwca po godzinie 21:00 w rejonie ulicy Zwierzynieckiej w Tarnobrzegu. Funkcjonariusze pełniący wspólną służbę w ramach działań TOR zauważyli wydobywający się z jednego z mieszkań ogień, gęsty dym oraz dobiegające z budynku krzyki.

W patrolu brały udział asp. szt. Małgorzata Paprocka oraz 40-letnia żołnierka Wojsk Obrony Terytorialnej. Funkcjonariuszki natychmiast podjęły decyzję o interwencji i ruszyły w kierunku zadymionego budynku.

Bohaterska postawa mieszkańca. Jako pierwszy wyprowadził poszkodowanego

Na półpiętrze policjantka oraz żołnierka spotkały mieszkańca sąsiedniego bloku, który już wcześniej zareagował na zagrożenie. Mężczyzna wszedł do zadymionego mieszkania i wyprowadził z niego 51-letniego właściciela. Jego szybka i zdecydowana reakcja okazała się kluczowa dla powodzenia akcji ratunkowej.

Sam poszkodowany był zdezorientowany i próbował wrócić do płonącego mieszkania po pozostawione rzeczy, co dodatkowo zwiększało ryzyko tragedii.

Skuteczna ewakuacja i pomoc medyczna

Mężczyzna został bezpiecznie wyprowadzony z budynku i przekazany pod opiekę ratowników medycznych. W związku z dużym zadymieniem, na które narażona była policjantka, jej także udzielona została pomoc medyczna.

Jak informuje policja, od listopada 2025 roku funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu wspólnie z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej pełnią całodobowe służby w ramach działań TOR.

Ich zadaniem jest przede wszystkim ochrona infrastruktury kolejowej oraz wzmacnianie bezpieczeństwa mieszkańców. To właśnie podczas jednego z takich wspólnych patroli zauważyli pożar.